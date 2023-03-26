Ak Parti'de temayül sonrası mülakat
Milletvekili Genel Seçimi için teşkilat temayül yoklaması dün elektronik ortamda gerçekleştirildi. Oylamanın ardından aday adayları Genel Merkez'de mülakata girecek.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Mart 2023 08:58, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 08:58
AK Parti'de Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması dün yapıldı. Aday adaylığı için başvuran 6 bin 25 kişi için teşkilat temayül yoklaması, elektronik ortamda gerçekleştirildi.
Oylamanın ardından aday adayları mülakata alınacak. 69 ildeki aday adaylarının Genel Merkez'de mülakata girecek.
İstanbul ve deprem bölgesindeki illerdeki adaylar bulundukları illerde mülakata tabi tutulacak.
Resul Ekrem Şahan