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Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2'si ağır 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangına uykuda yakalanan 3 kardeş yaralandı. Yaralı kardeşlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2023 10:29, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 10:29
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Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2'si ağır 3 yaralı

Yangın, saat 02.00 sıralarında Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı.

Durumu ağır olduğu belirtilen 2 kız kardeş, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İki kardeşin tedavisi sürüyor.

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