Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bakanlık olarak bu yıl toplam 30 bin 62 personel alımı yapacağız. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor." dedi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Hatay'daki faaliyetlerini sürdürüyor.

Reyhanlı'daki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemesinin ardından Bakan Akar başkanlığında, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla telekonferans toplantısı yapıldı.

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimat veren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin huzur ve güvenliği için terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik sınır ötesinde tacizlerinin sürdüğünü belirterek, "Deprem döneminde dahi teröristlerin saldırı teşebbüsleri, tacizleri devam etti. Bunlara karşı gerekli tedbirler alındı, kahraman Mehmetçik tarafından gerekli karşılıklar verildi, verilmeye devam edecek." diye konuştu.

Terörle mücadelenin, "artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla ve terörü kaynağında yok etme stratejisi ile sürdüğünü" vurgulayan Akar, "Terör örgütünün elebaşlarının açıklamaları ve gelen bilgiler kapsamında görülüyor ki terör örgütü ciddi bir çöküş içinde. Katılımların sıfıra yaklaşması, ayrılma ve kaçmaların en üst düzeye çıkması bunun çok açık göstergesi." dedi.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini yineleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çareleri yok. Bunu bilmeleri lazım. Ayrıca teröristlere helikopter de verseler, bunları desteklemeye devam da etseler bunların beyhude çabalar olduğunu, bu örgütle bir yere varılamayacağını herkesin görmesini istiyor, bu sevdadan vazgeçmelerini bekliyoruz. 40 yıldır ülkemizin başına musallat olan terör örgütünü bitirmekte azimli ve kararlı olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız."

- "Hiçbir vatandaşımız yalnız değil"

Bakan Hulusi Akar, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçiğin, depremin ardından da ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde hayatın normalleşmesi, tüm yaraların sarılması için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç olan her konuda destek sağlamak için mevcut imkan ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yaraları sarmak için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devletimiz ilgili bakanlıkları, kurum ve kuruluşları ile ayakta. Asil milletimizle birlikte tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Hiçbir vatandaşımız yalnız değil, tüm yaralar sarılana kadar buradayız."

- Milli Savunma Bakanlığına personel alımı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine de vurgu yaptı.

Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, şöyle konuştu:

"Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde, ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."

Milli Savunma Bakanı Akar, terörle mücadelede ve deprem faaliyetlerinde görev alan tüm personeli tebrik ederek, "Milletimizin bağrından çıkan, 'Peygamber ocağı' olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman milletinin emrinde görevinin başındadır." dedi.