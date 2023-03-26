TRT EBA ile öğrencilere destek: Konteyner evlerde televizyon sayısı 15 bine ulaştı
Deprem bölgesindeki öğrenciler, prefabrik sınıfların yanı sıra konteyner evlere kurulan 15 bin televizyon sayesinde TRT EBA ile eğitimine devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2023 12:57, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 13:04
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından, Malatya'da konteyner kentte yaşayan bir anne ve oğlunun videosunu paylaştı.
Bakan Özer paylaşımında,
"Mehmet Han gibi nice evladımız bir yandan okuluna devam ederken ev ortamında da eğitimlerini kesintisiz sürdürsün diye konteynerlere 15 bin televizyon kurduk. Her yerde ve her koşulda eğitim önceliğimiz, çocuklar geleceğimiz"sözlerini kullandı.
Öğrencilerin eğitimine destek olmak ve TRT EBA içeriklerine erişimi sağlamak için tüm konteynerlere televizyon kurulması hedefleniyor.