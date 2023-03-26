Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira

YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
100 bin imza için yarın son gün
100 bin imza için yarın son gün
TBMM'de gündem yoğun: Emekli maaşı artışı maddeler arasında
TBMM'de gündem yoğun: Emekli maaşı artışı maddeler arasında
Nevruz kutlamalarında dayak iddiası: 5 polise uzaklaştırma
Nevruz kutlamalarında dayak iddiası: 5 polise uzaklaştırma
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme
Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
'Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz'
'Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz'
Muharrem İnce 100 bin imzayı aştı
Muharrem İnce 100 bin imzayı aştı
Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz
Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz
Bakan Soylu, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı
Bakan Soylu, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görevli ekiplerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki sanayinin durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla yaptıkları hasar taramasını tamamladıklarını belirterek, "Altyapı, bina hasarı, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2023 13:08, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 13:11
Yazdır
Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, deprem bölgesinde hasar gören sanayi tesislerine ilişkin incelemelerine Adıyaman'da devam etti. Gölbaşı ve Besni ilçelerinin ardından il merkezine geçen Varank, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen sanayicilerle istişare toplantısına başkanlık etti.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Planı'nın da ele alındığı toplantıya, Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman Vali Vekili Muhammed Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç katıldı.

- Acil eylem planı

Toplantıda sanayicilerin sorunlarını dinleyen Varank, çözüm noktasında yapılanlara ve planlanan düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti:

"Elbette yitirdiğimiz canları geri getirmemiz mümkün değil ama geride kalanların acısını dindirmek, yaralarını sarmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Zaten bunun için bütün arkadaşlarımızla daima bölgedeyiz. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Ülkemizde yaşadığımız önceki felaketlerde nasıl yaptıysak burada da binalarıyla, iş yerleriyle, altyapısıyla, üstyapısıyla yeni, güvenli yerleşim yerlerini yeniden tesis etmek boynumuzun borcu."

Varank, deprem bölgesindeki sanayinin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla ekiplerin OSB'ler, sanayi siteleri veya bireysel üretim yapan fabrikalarda hasar taramasını tamamladığı bilgisini vererek, bölgede bulunan 34 OSB'nin 7'sinin altyapısında kısmi hasarlar olduğunu bildirdi.

Buralardaki tamirat ve tadilatlara hemen başladıklarını vurgulayan Varank, "OSB'ler ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600'e yakın tesis bulunuyor. Bunun dışında kalan 33 bin tesisimizde ise 'ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere' üretimler başladı ve devam ediyor. Altyapı, bina hasarı, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Adıyaman'da 7 milyar liralık hasar

Varank, Adıyaman'da da yıkılan, ağır veya orta hasarlı tesisler olduğuna dikkati çekerek, faal 4 OSB'de 54 yıkılan, orta ya da kısmen ağır hasarlı binanın, 98 az hasarlı tesisin bulunduğunu kaydetti.

171 fabrikanın bu felaketi hasarsız atlattığına dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Ayrıca faal 6 sanayi sitesinde de yıkılan ve hasarlı binalar mevcut. OSB ve sanayi sitesi dışındaki üretim tesisleriyle birlikte Adıyaman'daki sanayi hasarının 7 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz. Adıyaman için sanayi ve üretim noktasında da eksikliklerimizi gidereceğiz. Zarar gören her bir fabrikayı, işletmeyi ve dükkanı tekrar ayağa kaldıracağız. Öncelikle OSB ve sanayi sitelerinin Bakanlığımıza olan kredi borçlarını bir yıl erteledik. Afet bölgesinde uygun bulunan alanları deprem kriterlerini de gözeterek 'sanayi alanı' olarak ilan edeceğiz. Bu alanlarda ivedilikle yeni sanayi iş yerlerini inşa edeceğiz. Yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi iş yerlerinin zemin uygunluğuna göre yerinde yeniden inşa edilmesi için de destek sağlayacağız."

- 6. Bölge teşviki

Varank, bölgede yapılacak yeni yatırımları teşvik için, depremlerin ağır yıkıma yol açtığı ilçeleri Cazibe Merkezleri Programı'na dahil ettiklerini, böylece yapılacak tüm yatırımların, en üst teşviklerden, yani 6. Bölge teşviklerinden faydalanacaklarını dile getirdi.

Ayrıca, KOBİ'lerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını anımsatan Varank, "İşletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ'lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayacağız. Yine afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik çalışmamızı başlattığımızı daha önce ifade etmiştim. Bölgede en büyük ihtiyaçlardan birisi de emekçi kardeşlerimizin barınma sorunu. Biz bu noktada konteyner satın alacak KOBİ'lere konteyner başına 30 bin liraya kadar destek sağlama kararı aldık. Böylece çalışanlarına barınma imkanı sağlayan KOBİ'lerimizin çok daha hızlı şekilde ayağa kalkmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Biz buradayız" mesajı

Varank'ın gün boyunca gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilki depremlerden büyük hasar gören Gölbaşı OSB'deki fabrikalar oldu. Depremlerin şiddetiyle bir tekstil fabrikasının yerle bir olduğu, içindeki makine ve ekipmanların ise kullanılamaz hale geldiği görüldü. Şapka, bere ve eldiven üreten bir diğer tekstil fabrikasında ise haftalar sonra üretim yeniden başladı. Depremzede işçilerin ilk mesailerine, "Biz buradayız, Gölbaşı'nı seviyoruz" baskılı şapka üreterek başlamaları dikkati çekti.

- Tüm birimler sahada

Bakan Varank'ın Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'da gerçekleştirdiği ziyaretlerine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da eşlik etti.

Bakan Kurum: En iyi örnek Malatya ve Elazığ!
Bakan Kurum: En iyi örnek Malatya ve Elazığ!
Belirsizlikler borsada oynaklığı artırıyor
Belirsizlikler borsada oynaklığı artırıyor
Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı
Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı
Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verdi
Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verdi
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı

Bu Habere Tepkiniz

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor."
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?

İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.
Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız
5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Memurlar, borçlanma kapsamında olan sürelerini isterlerse kısmi olarak yapabilirler.
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

Yükseköğretim Kurulu, 40 ön lisans programında ilgili uygulama alanında en az 4 yıl mesleki tecrübesi olanların ALES'ten muaf olarak meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmeleri için karar aldı.
KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan Kılavuz ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin personel alımı yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına yıllardır konuşulan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarını da ekledi.