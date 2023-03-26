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Kılıçdaroğlu: Atama sorununu çözeceğiz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Bağcılar'da halka seslendi. "Türkiye'yi yönetirken hiçbir ayrım yapmayacağız." diyen Kılıçdaroğlu, atama bekleyen öğretmenlerin ve ziraat mühendislerinin görevlendirmesinin yapılacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2023 16:11, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 16:38
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Kılıçdaroğlu: Atama sorununu çözeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yönetirken hiçbir ayrım yapmayacaklarını, herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi'nin açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ülkeyi en iyi şekilde yöneteceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın belediye başkanı olarak kendilerini kanıtladıklarını belirterek, "Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. İki başkenti yöneten güç, aynı zamanda Cumhuriyet'in en önemli yılında, yani 100. yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar." diye konuştu.

"ATAMA SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacakları çalışmaları anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bağcılar'da oyumuzun düşük olduğunu biliyorum ama oy veren vermeyen hiç kimse endişe etmesin. Nasıl Ekrem Başkan hiçbir ayrım yapmıyorsa Türkiye'yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur herkes bilsin. Biz harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Biz kul hakkını gözeteceğiz. Biz atama bekleyen öğretmenleri öğrencileriyle buluşturacağız. Ziraat mühendislerine görevi vereceğiz. Hiç kimse aç açıkta kalmayacak. Atama sorununu çözeceğiz."

"BANA KARŞI ÇIKTIKLARINI BİLİYORUM"

Geçim sıkıntısını ve işsizliği bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ama bunun karşılığında malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Bana karşı çıktıklarını biliyorum. 'Kılıçdaroğlu gelmesin' diye çaba harcadıklarını biliyorum. Büyük mücadeleler verdiklerini de biliyorum ama benim tek güvencem bu ülkenin insanları, sizlersiniz. Beraber, adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz, emin olun bunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da belediye başkanlığı döneminde kadınların hak ettiği yerlere gelebilmesi için yoğun gayret sarf ettiğini belirterek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu için gönül rahatlığıyla oy istediğini söyledi.

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