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Sıfırdan E-Ticaret Sitesi Nasıl Kurulur?

E-ticaret siteleri günümüzde hem girişimcilerin hem de işletmelerin ilgisini çeken bir sektördür. Çünkü bu siteler, internet sayesinde müşterilere hızlı şekilde ulaşarak satış yapabilmeyi mümkün hale getirir.

Kaynak : MN Medya
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Sıfırdan E-Ticaret Sitesi Nasıl Kurulur?

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E-ticaret siteleri günümüzde hem girişimcilerin hem de işletmelerin ilgisini çeken bir sektördür. Çünkü bu siteler, internet sayesinde müşterilere hızlı şekilde ulaşarak satış yapabilmeyi mümkün hale getirir. Böylece zaman ve mekan fark etmeksizin, hedef kitlenize daha kolay ulaşmanız ve hizmet sunmanız mümkündür.

Her ne kadar e ticaret dünyasına adım atmak kolay olsa da özellikle daha önce bir internet sitesi kurmayan kişiler ne yapması gerektiğine dair soru işaretlerine sahip olabilir. Sıfırdan bir online alışveriş platformu nasıl kurulur diyorsanız, genel anlamda şu adımlar takip edilmelidir:

1. Satacağınız ürünlere karar verin

2. Bir toptancı ile anlaşın

3. Firma kurulumunu tamamlayın

4. Sitenizi kurun

5. Ürünlerinizi sitenize ekleyin

Bu adımları takip ederek, e ticaret dünyasına siz de adım atabilirsiniz. Tüm adımları daha ayrıntılı olarak, aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Satacağınız Ürünlere Karar Verin

Bir iş sektörü olarak e ticaret, birçok girişimcinin dikkatini çeker. Siz de buna dair bir girişim yapmak istiyorsanız, öncelikle pazarlayacağınız ürünlere karar verilmelidir. Bu konuda fikir sahibi olmak için en çok satılan ürünler günümüzde şöyledir:

1. Evcil hayvan ürünleri

2. Kıyafetler ve tekstil ürünleri

3. Ofis ürünleri

4. Bebek ürünleri

5. Cilt bakım ürünleri

6. Kişisel bakım malzemeleri

7. Teknolojik ürünler

8. Mobilya ve dekorasyon

9. Spor kıyafetleri ve ekipmanları

10. Hediyelik eşyalar

Bunların yanı sıra farklı popüler ürünler de vardır. Bunun yanı sıra niş fikirlere yönelmeniz de mümkündür. Örnek olarak sadece evcil hayvanlar kategorisinde kedi mamaları sunmayı tercih edebilirsiniz. Bu hedef kitlenizi gözle görülür oranda düşürse de kedi besleyen kişilere daha kolay ulaşmanızı sağlar.

Bir Toptancı İle Anlaşın

Girişimciyseniz bunun bir anlamı kendinize ait ürünlerin olmadığı olabilir. Bu gibi durumda eticaret yapmak istiyorsanız, bir toptancı ile anlaşmak mümkündür. Günümüzde çok sayıda toptancı olsa da bu hızlı bir şekilde, dikkatsizce aralarından karar verebileceğinizi göstermez.

Çünkü yanlış bir toptancı ile çalışmak birçok probleme neden olabilir. Müşterileriniz ürün kalitesini beğenmediği için sizden alışverişi kesebilir ya da stoklarınız çok yavaş şekilde yenilenebilir. Bu gibi durumların olmaması için toptancı seçerken şunlara özen göstermelidir:

1. İki sipariş arasında geçmesi gereken süre

2. Ürünlerin kalitesi ve dayanıklılığı

3. Teknoloji ile ne kadar yakın olduğu

4. Bir kerede en az ve en fazla ne kadar ürün siparişi yapılabileceği

Bunlara dikkat ederek, daha iyi kararlar almanız mümkündür.

Firma Kurulumunu Tamamlayın

Eğer e ticaret dünyasına adım atma düşünceniz bulunuyorsa, ticari faaliyetler yapacağınzı için hangi yasalara tabi olduğunuz bilinmelidir. Ayrıca şirketinizi resmi bir şekilde kurmanız da şarttır. Söz konusu şirket anonim, limited ya da şahıs olabilir. Her biri ayrı olduğu için hepsini incelemek, aralarından size en uygun olanına karar vermek gerekir.

Sitenizi Kurun

Ürünleriniz ve firmanız hazırsa, sırada e-ticaret yapabilmek için bir site kurmak vardır. Burada iki farklı seçenekten bahsedilebilir. Birincisi sıfırdan yeni bir site kurdurmadır. Eğer bir firma ile iletişime geçip, isteklerinizi aktarırsanız istediğiniz istek, özellik ve entegrasyonlara sahip siteler kurulur. Ancak bu işlemlerin her biri ayrı ayrı yapılacağı için hem maliyeti hem de gerekli zamanı arttırır.

Daha uygun bir şekilde e ticaret dünyasına adım atmak için hazır paketler daha iyi seçenekler. Çünkü bunların her biri, farklı müşteri profillerinin ihtiyacını karşılamak için özel bir şekilde hazırlanır. İçlerinde değişik teklifler olduğu için daha uygun maliyetlidir ve kısa sürede tamamlanabilir.

Eğer farklı e ticaret paketlerini incelerseniz, içlerinden sizin için en uygun olanın hangisi olduğuna kısa süre içerisinde bir karar verebilirsiniz. IdeaSoft tarafından önerilen farklı önerileri değerlendirebilir, aralarından size en uygun olanları tercih edebilirsiniz.

Ürünlerinizi Sitenize Ekleyin

Şirketiniz, ürünleriniz ve siteniz hazırsa ardından sadece ürünlerinizi sitenize eklemek kalır. Bundan sonra e ticaret siteniz üzerinden satışlara hemen başlanabilir.

E-ticaret Neden Yapılmalı?

Bugün e-ticaret yapan çok sayıda işletme ve firma vardır. Bununla birlikte buraya adım atmayanlar da vardır. Eğer rakipleriniz geçmişse ancak siz henüz atmamışsanız, bu onlara göre rekabet gücünüzü kaybettiğiniz anlamına gelir. Çünkü bir e-ticaret sitesi, müşterilerinize zaman ve mekan fark etmeden her zaman ulaşmanıza olanak tanır.

1. Bunun yanı sıra eticaret sitesi size şu gibi avantajları da kazandırır:

2. E-ticaretin hacmi her sene büyüdüğü için doğru bir strateji kurarak sürekli gelişebilirsiniz.

3. Müşterilerinize 7/24 ulaşabilir, aynı anda daha fazla müşteri ile ilgilenerek satış yapabilirsiniz.

4. Zaman ve mekan farkı olmaksızın müşterilerinize her zaman ulaşabilir, satış gerçekleştirebilirsiniz.

5. İnsanlara rahat ve konforlu bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlayabilirsiniz.

6. Hedef kitlenizi daha iyi şekilde tanıyabilirsiniz.

7. Fiziksel mağazalara göre eticaret sitesine sahip olmak daha uygun maliyetlidir. Ayrıca bir e-ticaret sitesine sahip olmak için fiziki mağazanız olması da gerekmez.

E ticaretin bu bakımdan sağladığı pek çok avantaj yer alır. Siz de IdeaSoft ile sektördeki hayatınıza kısa sürede başlayabilirsiniz.

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