İYİ Parti'den John Wick temalı reklam
İYİ Parti, 'John Wick' film serisinin temasına uygun üç farklı reklam hazırladı. Reklamlar film öncesinde yayınlanacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2023 18:27, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 18:30
İYİ Parti, vizyona giren 'John Wick 4' filmine gönderme yaparak 3 ayrı reklam filmi hazırladı.
"Hayvanlara zulmedenler asla cezasız kalmayacak", "Kötüler, zalimler elbet bir gün hesap verirler" ve "O intikam peşinde değil, adalet peşinde" sloganları yer alan videonun sonunda, Akşener'in John Wick görsel dünyasına uyarlanan görseli ile birlikte 14 Mayıs seçim tarihi işaret edildi.
Reklam filmleri 'John Wick 4' filminin öncesinde yayınlanacak.
"Kötüler, zalimler elbet bir gün hesap verirler."Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) March 26, 2023
John Wick: Bölüm 4, mutlaka izleyin! pic.twitter.com/789CHCK3Bq