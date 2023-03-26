11 aracın istinat duvarı altında kalmasına soruşturma



Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak'ta meydana geldi. Ravza Apartmanı'nın 7 metre yüksekliğindeki Istinat Duvarı, iftar vakti park halindeki araçların üzerine çöktü.

1'i cip, 1'i hafif ticari ve 9'u otomobil olmak üzeri 11 araç kullanılamaz hale geldi. Hasarın boyutu gündüz ortaya çıkarkan, olaya ilişkin Soruşturma başlatıldı.

Bina sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, sorumlunun ortaya çıkarılmasını beklediklerini belirterek, "Maddi anlamda insanları zor duruma düşüren bir konu var. Bir an önce onun çözümlenmesini istiyoruz. Sorumlu kim bilemiyoruz. Olay savcılığa intikal edecek; bilirkişi raporunda ne çıkar, kime ne suç verilirse ona göre hareket edeceğiz. Şu an için beklemedeyiz" dedi.