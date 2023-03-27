Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye saygısız ifadeler

Piyanist Fazıl Say'ın çirkin çıkışları, kendisinde herkese hakaret etme hakkını bulması sayısız vaka haline geldi.

Say, Millet ittifakı adayının açıklanması sonrasında başladığı aşağılama, tahkir etme, küfretme döngüsünde bugün diğer liderlere de hakaret etmeye geldi.

MERAL AKŞENER'E TARİHİN EN ÇİRKİN YAKIŞTIRMASI

Toplumu, siyasi aktörleri ve genel yapıyı kelime oyunlarıyla cahillik, bilgisizlik ve kültürsüzlükle suçlayan Fazıl Say söz konusu özelliklerin bizzat kendi bünyesinde barındığını 6'lı masanın dağıldığı gün ortaya koymuştu. 6'lı koalisyon masasından ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ağza alınmayacak ifadelerle saldıran Say'ın çirkinlikte ulaştığı seviye taraflı tarafsız herkesi utandırdı. Akşener için (arkasından) sifonu çekin gitsin mesajı paylaşan Say, tepkiler sonrası bu tweeti silmek zorunda kaldı.

SIRA MUHARREM İNCE'YE GELDİ: GORİL BENZETMESİ!

Üstenci dilini bu kez Muharrem İnce üzerinde denemeye başlayan Fazıl Say günlerdir "Mİ" dediği İnce'ye "MİBemol oldu" gibi mesleki şakalarla yüklenirken dozajı arttırdı. Adaylıkta Kılıçdaroğlu lehine çekilmeyen İnce'ye saldırıya geçen Say "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu" dedi.

"ULAN" DEDİ VE EKLEDİ: SENİN YAPTIĞINI GORİL DE YAPIYOR!

Daha sonra da Muharrem İnce'nin bir konuşmasında kendisi gibi olanlara yaptığı gönderme sonrasında dilini sertleştiren Fazıl Say İnce'ye yönelik "Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun ? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Korede hayvanat bahçesinde Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var"