Helikopterden sonra madalya

Fransa, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarına "onur nişanı" vererek yeni bir skandala imza attı. Fransa Senatosu'nda düzenlenen Nevruz resepsiyonunda PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüsü iki terörist, Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'e nişanları verildi. Teröristler, Senatoda alkışlandı. Yapılan konuşmalarda terör örgütünün eylemleri takdir edildi, PKK/YPG'ye desteğin sürdürüleceği mesajı verildi.

Macron KABUL ETTİ



2012'de göreve gelen eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminden bu yana Fransa'da rahatça propaganda imkanı bulan örgüt, Paris ve diğer kentlerde engel tanımadan eylemler yapmayı sürdürüyor. Hollande, 2015'te Elysee Sarayı'nda YPG/PKK'nın elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlamıştı. Fransa'nın mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Nisan 2019'da YPG/PKK'lı teröristleri SDG adı altında Elysee Sarayı'nda kabul ederek örgüte desteğini üst düzeye çıkardı. Nisan 2019'da yapılan görüşmenin ardından Saray'dan yapılan açıklamada, Macron'un örgüte "aktif desteğin sürdürüleceğine" dair güvence verilmişti.

Adalet Bakanı da ağırladı



Paris'te bir kültür merkezine geçtiğimiz yıl düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin ölümünün ardından PKK yandaşları ortalığı yangın yerine çevirmişti. Fransa Adalet Bakanı tarafından kabul edilen örgütün Fransa yapılanması sözcüsünün 2019'da Fransa tarafından PKK mensubu olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan Agit Polat kod adlı Ömer Polat olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaza skandalı ortaya çıkarmıştı



15 Mart'ta Irak'ın kuzeyinde yaşanan helikopter kazası da Fransa ile PKK'yla ilişkilerini ortaya döktü. Önde gelen bazı PKK'lıların ölümüyle sonuçlanan kazada Fransa yapımı Eurocopter AS350 tipi helikopterle ilgili soru işaretleri hala giderilemedi. Ülke bayrağı ve kuyruk tescili olmayan, ancak seri numarası belli olan helikopteri üreten Fransa, helikopterin mülkiyeti konusunda bilgi paylaşmadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruları "Yorumumuz yok" diyerek geçiştirdi.