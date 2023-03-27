Para gönderirken dikkat: 'Borç' yazmadı, 1,5 milyon gitti

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; arkadaşına para verip dekonttaki açıklamaya maddi destek yazan kişi hayal kırıklığına uğradı.

Önce 60 bin dolar gönderdi. 20 bin dolar da elden verdi. Yani 1.5 milyon TL'yi teslim etti. Para Ödenmedi. Dolarları alan kişi "Bana borcu vardı" dedi.

Olay yargıya taşındı. Mahkeme "Swift açıklamanda 'maddi destek' yazıyor, bu borç anlamına gelmez" kararını verdi.

