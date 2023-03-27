Para gönderirken dikkat: 'Borç' yazmadı, 1,5 milyon gitti
Yargıtay'dan para transferiyle ilgili milyonları ilgilendiren emsal bir karar geldi. Yargıtay, "maddi destek" açıklaması ile havale edilen paranın "bağış" olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Mart 2023 07:35, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 07:40
Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; arkadaşına para verip dekonttaki açıklamaya maddi destek yazan kişi hayal kırıklığına uğradı.
Önce 60 bin dolar gönderdi. 20 bin dolar da elden verdi. Yani 1.5 milyon TL'yi teslim etti. Para Ödenmedi. Dolarları alan kişi "Bana borcu vardı" dedi.
Olay yargıya taşındı. Mahkeme "Swift açıklamanda 'maddi destek' yazıyor,
bu borç anlamına gelmez" kararını verdi.