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Togg sahibi olmak için son fırsat! Başvurular bugün bitiyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg sahibi olmak için başvurular bugün bitiyor. Togg ön sipariş sürecine katılmak için yapılan başvurular banka üzerinden e-Cüzdan ile transfer edilecek. Başvurular 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 27 Mart 2023 08:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 08:10
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Togg sahibi olmak için son fırsat! Başvurular bugün bitiyor

Türkiye'nin otomobili Togg'un ön sipariş süreci bugün sona eriyor. Ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler, 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapanacak.

T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi.

Togg, bu kararla birlikte noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirledi.

Togg şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

İptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak, 2023 teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 Ocak itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.

Bu siparişi verenler, 2024 Haziran'a kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.

Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

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