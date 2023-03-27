Emlak dolandırıcılarından yeni yöntem: Tapuda mesai bitti

Zamlı emekli maaşları nisan ayından itibaren ödenecek
Zamlı emekli maaşları nisan ayından itibaren ödenecek
Büyük fırsat! faizsiz 20.000 TL
Büyük fırsat! faizsiz 20.000 TL
Sponsorlu İçerik
Denetim elemanlarının özlük sorunları çözüm bekliyor
Denetim elemanlarının özlük sorunları çözüm bekliyor
KDK'dan sözleşmeli er ve erbaşların kamuya atanmalarına dair karar
KDK'dan sözleşmeli er ve erbaşların kamuya atanmalarına dair karar
Bakan Akar yanıtladı: Milletvekili adayı olacak mı?
Bakan Akar yanıtladı: Milletvekili adayı olacak mı?
Yeterliğe tabi Gelir Uzmanları son torba yasada yer almak istiyor
Yeterliğe tabi Gelir Uzmanları son torba yasada yer almak istiyor
Altındaki yükseliş hızlandı, Ons bazında rekor gelebilir
Altındaki yükseliş hızlandı, Ons bazında rekor gelebilir
AB kararı, Türkiye'yi tahtından edebilir!
AB kararı, Türkiye'yi tahtından edebilir!
15.6 milyon emekli maaşına zam ve ikramiye, işçiye kadro
15.6 milyon emekli maaşına zam ve ikramiye, işçiye kadro
100 bin imza için bugün son gün
100 bin imza için bugün son gün
Para gönderirken dikkat: 'Borç' yazmadı, 1,5 milyon gitti
Para gönderirken dikkat: 'Borç' yazmadı, 1,5 milyon gitti
Fatih Erbakan: O suçlamaya muhatap olmak istemedik
Fatih Erbakan: O suçlamaya muhatap olmak istemedik
Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz
Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Cumhurbaşkanlığı için 4'üncü aday da belli oldu
Cumhurbaşkanlığı için 4'üncü aday da belli oldu
70 yıldır kimliksiz yaşayan kadın kimlik istiyor: 'Artık var olmak istiyorum'
70 yıldır kimliksiz yaşayan kadın kimlik istiyor: 'Artık var olmak istiyorum'
YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
100 bin imza için yarın son gün
100 bin imza için yarın son gün
TBMM'de gündem yoğun: Emekli maaşı artışı maddeler arasında
TBMM'de gündem yoğun: Emekli maaşı artışı maddeler arasında
Nevruz kutlamalarında dayak iddiası: 5 polise uzaklaştırma
Nevruz kutlamalarında dayak iddiası: 5 polise uzaklaştırma
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme
Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Emlak dolandırıcılarından yeni yöntem: Tapuda mesai bitti

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, kendilerini 'emlakçı' olarak tanıtan dolandırıcıların, noter veya tapu müdürlüklerinden mesai bitimine yakın randevu alıp, satış ücretini banka hesabına havale ettirdikten sonra konut almak isteyenleri, 'Mesai bitti, işlemlere yarın devam edelim' sözü ile kandırdığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mart 2023 09:56, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 11:14
Yazdır
Emlak dolandırıcılarından yeni yöntem: Tapuda mesai bitti

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası kentin göç almasıyla başlayan konut sıkıntısının, otellere yerleştirilen depremzedelerin de ev arayışına girmesiyle sürdüğüne dikkati çekti. Kentteki kiralık evlerin 7 bin liradan, satılık 1+1 konut fiyatlarının da 1 milyon liradan başladığını belirten Çağlar, "Antalya'da kiralık ve satılık konut yok denecek kadar az sayıda" dedi.

MESAİYE YAKIN RANDEVU TERCİHİ

Ev arayışına girenlerin internet sitelerindeki ilanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çağlar, son günlerde sıklıkla yaşanan dolandırıcılık olaylarına ilişkin de bilgi verdi. Çağlar, dolandırıcıların kendilerini 'emlakçı' olarak tanıttığını ya da yakınına ait evi sattığını belirterek, satış fiyatının bir bölümünün başkasına ait banka hesabına gönderilmesinin ardından tapu müdürlüklerinden mesai bitimine yakın saatlerde randevu almayı tercih ettiğini söyledi. Çağlar, tapu müdürlüğüne gidildiğinde de kalan paranın havalesini yaptıran dolandırıcıların, 'Mesai bitti. İşlemler yarına kaldı' diyerek ev almak isteyenlerin dolandırıldığını anlattı.

'GÜNDE 5-6 DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ'

Dolandırıcıların son günlerde bu yöntem ile insanları mağdur ettiğini vurgulayan Çağlar, şöyle konuştu:

"Dolandırıcılık genellikle para aktarma sırasında oluyor. Satış ücretinin bir bölümünü evi alacak kişi gönderiyor. Kalanının başka hesaba gönderilmesi talep ediliyor. Ev alacak kişiler, mutlaka paranın tamamını ev sahibinin hesabına göndermeli. Dolandırıcılar, bu yöntemi çok kullanıyor. Dolandırıcılar tapu müdürlüklerinde son dakikaya randevu alıp, para gönderildikten sonra da 'Mesai bitti', 'İşlemler sonraki güne kaldı' gibi söylemlerle kandırıyor. Araç ve konut satışlarında benzer durum yaşanıyor. Günde 5-6 dolandırıcılık şikayeti alıyoruz."

'İŞLEMLERİ ERKEN YAPIN' UYARISI

Konut satışlarının yanı sıra noterde gerçekleştirilen araç satışlarında da dolandırıcıların benzer yöntemi kullandığından bahseden Çağlar, "Araç satışlarında da kapora gönderiliyor. Notere geliniyor. Başkasının adına hesaba para gönderiliyor. Noter satışı mesai bitiminin sonuna doğru yapılmaya çalışıyor. Ertesi güne kalınca da hesaba para gönderildikten sonra dolandırıcıya ulaşılamıyor. Alım satım yapacakları uyarıyorum. Satış işlemlerinin mesai bitimine yakın dakikalarda yapmayın. Gün içerisinde erken saatlerde gerçekleştirin" dedi.

YETKİ BELGESİ ARAŞTIRILMALI

Çağlar, alım-satım işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken şeyleri de şöyle sıraladı:

"İnternet sitelerindeki ilan sahiplerinin gerçekten ev, tapu, araç ya da ruhsat sahibi olduğuna emin olun. Sitelerdeki ilanı veren emlakçı mı, yetki belgesi var mı, vergi levhası var mı araştırın. Bunları araştırmadığınız sürece dolandırılabilirsiniz."

KİRALIK EVDE 'KAPORA' ALDATMACASI

Dolandırıcıların kiralık ev arayanları da 'kapora' oyunu ile aldattığına değinen Çağlar, "İnternet sitesindeki ilanda kiralık ev buluyorsunuz. Kapora gönderiliyor. Başka illerden gelen de ilanda görüp, ödeme yapıyor. Sonra emlakçı diye tanıdıkları kişiyi aradıklarında telefona bakmıyor. Eve gidiyorlar, evde başkaları oturuyor. Burada emlakçı olmadığı ve dolandırıcı olduğu ortaya çıkıyor. Ev kiralamak isteyenler, buna dikkat etmeli" diye konuştu.

Çağlar, mağdurların şikayeti sonrası dolandırıcıların herhangi bir oda kaydı bulunmaması nedeniyle işlem yapamadıklarını ve polise gitmeleri gerektiğini anlattıklarını söyledi.

Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü
Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü
Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü
Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü
Motosiklet kazasında bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı
Motosiklet kazasında bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı
Ticari aracın çarptığı çocuk, hayatını kaybetti
Ticari aracın çarptığı çocuk, hayatını kaybetti
11 aracın istinat duvarı altında kalmasına soruşturma
11 aracın istinat duvarı altında kalmasına soruşturma
Ankara'da polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
Ankara'da polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeliden kadroya geçişte güvenlik soruşturması yapılmayacak!

Sözleşmeliden kadroya geçişte güvenlik soruşturması yapılmayacak!

Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli statünden kadroya geçişlerde güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.
45 bin yeni öğretmen atamasında ön başvurular başlıyor

45 bin yeni öğretmen atamasında ön başvurular başlıyor

8 Mayıs'ta yapılacak 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasına bugün başlanacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
5434 ve 5510'a tabi memurların özel veya resmi sektörde geçen işçilik veya esnaflık gibi süreleri ne zaman birleştirilir/birleştirilmelidir?

5434 ve 5510'a tabi memurların özel veya resmi sektörde geçen işçilik veya esnaflık gibi süreleri ne zaman birleştirilir/birleştirilmelidir?
Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor."
İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?

İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.
Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız
5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Memurlar, borçlanma kapsamında olan sürelerini isterlerse kısmi olarak yapabilirler.
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
Depremzede sporculara moral

Depremzede sporculara moral

Asrın felaketinde yaraları sarmak için bölgede yoğun bir çalışma sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan afet bölgelerinden gelen sporculara hem moral veriyor, hem de onları katılacakları spor organizasyonlarına hazırlıyor.

Sonraki Haber