Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,81 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 5.064,79 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11'le finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 2,73'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kaybederek 5.031,98 puandan kapandı.

Analistler, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusuyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.