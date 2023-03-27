Yeterliğe tabi Gelir Uzmanları son torba yasada yer almak istiyor

Haklı taleplerini uzun süredir her platformda dile getiren Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları, kariyer meslekler arasında 12 yıldır devam eden merkez taşra ayrımının artık son bulması gerektiğine inanıyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği başkanı Tolga Akgül; Geçen Hafta cuma günü Meclise verilen İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunu Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edildiğini ve bugün görüşmelerine başlanacağını ifade etti.

Teklifte kariyer meslekler arasındaki merkez taşra ayrımıyla ilgili düzenlemenin de yer alacağı yönünde beklentilerinin yüksek olduğunu ancak Kanun metninde durumlarına ilişkin düzenlemelere yer verilmediğini belirten Tolga Akgül bu eksikliğin komisyon aşamasında çözüme kavuşacağına inanıyor.

Komisyon Toplantısı Bugün

Merkez ve Taşra ayrımının kaldırılmasına yönelik Şubat ayında Meclis dilekçe komisyonuna 30 binden fazla sayıda dilekçe ile başvurularının olduğunun altı çizilen açıklamada bu kadar ciddi sayıdaki talebin dikkate alınmasını ve yapılacak kanuni düzenlemeden sadece kendilerinin değil aynı zamanda taşra teşkilatında görev yapan diğer kariyer meslek mensuplarının da yararlanacağına dikkat çekildi.