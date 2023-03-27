KDK'dan sözleşmeli er ve erbaşların kamuya atanmalarına dair karar

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sözleşmeli er veya erbaş olarak görev yapan ve 7 hizmet yılını tamamlayan yaklaşık 400 kişi, 6191 sayılı Kanun'un Ek-1'inci maddesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına atanmak istediklerini belirtti. Başvurucular, anılan düzenlemede belirtilen yönetmeliğin hazırlanıp yürürlüğe konulmaması nedeniyle atanamadıklarını bildirerek, KDK'dan ilgili yönetmeliğin yürürlüğe konulmasını talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi. KDK, yönetmelik hazırlıklarının tamamlanamamasının idarenin iradesi dışındaki mevzuat değişikliklerinden kaynaklandığını belirledi. Bu durumun Anayasa tarafından güvence altına alınan ve yasa tarafından tanınan kamu hizmetine girme hakkının kullanılmasını geciktirdiğini tespit eden KDK, kanunun emredici hükmünün ilgili kurum ve kuruluşlarca daha fazla gecikmeksizin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

BAKANLIKLARA TAVSİYE KARARI

KDK yaptığı incelemeler sonucunda; 7 hizmet yılını tamamlamış sözleşmeli er ve erbaşların kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilmelerine ilişkin 6191 sayılı Kanun'un Ek-1'inci maddesinde anılan yönetmelik hazırlıklarının tamamlanmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.

KDK, 6191 sayılı Kanun'un ilgili maddesinde belirtilen yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerin ivedilikle Milli Savunma Bakanlığı'na iletilmesi ve sonrasında taslağın hazırlanmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nca talep edilebilecek işlemlerin de gecikmeksizin tamamlanması konusunda İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi. Ayrıca KDK, ilgili yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerin hızla değerlendirilmesi ve yönetmeliğin imzaya sunulması işlemlerinin ivedilikle tamamlanması için de Milli Savunma Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi.