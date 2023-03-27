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Enkazdan kurtulan Sibel öğretmen terasta hazırladığı sınıfta öğrencilere eğitim veriyor

Hatay'da yıkılan binanın enkazından kurtulan sınıf öğretmeni Sibel Yıldız, İskenderun'da teyzesinin evinin teras katında oluşturduğu "teras sınıf"ta öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 11:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 11:50
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Enkazdan kurtulan Sibel öğretmen terasta hazırladığı sınıfta öğrencilere eğitim veriyor

Depremden önce Altınözü ilçesi Şehit Hasan Akpınar İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Yıldız'ın oturduğu 5 katlı bina, Pazarcık merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Eşi ve 2 çocuğuyla enkazdan çıkmayı başaran Yıldız, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanına taşındı.

Kendisinin ve akrabasının çocuklarının bu süreçten olumsuz etkilendiklerini gören Yıldız, öğrencileri eğitim ve etkinliklerle buluşturup, depremin stresinden uzaklaşmalarını sağlamak için harekete geçti.

Komşuları ve akrabalarının yardımıyla masa, sandalye, yazı tahtası ve kırtasiye malzemeleri temin eden Yıldız, artçı sarsıntılar azalınca teyzesi Münevver Ece'nin aynı mahalledeki 2 katlı evinin teras katında çocuklar için uygun bir alan hazırladı.

Burada farklı yaşlardan depremzede çocuklara eğitim veren, onlarla kitap okuyan Sibel öğretmen onları çeşitli etkinliklerle de buluşturuyor.

- "Çocuklarla güzel zaman geçiriyoruz"

Öğretmen Sibel Yıldız, AA muhabirine, afetin çocuklar üzerindeki olumsuzluklarını gidermek adına çeşitli etkinliklere başladıklarını söyledi.

Artçı sarsıntıların azalmasının ardından çocukları yaşadıkları olumsuzluklardan uzaklaştırmak amacıyla aileleriyle görüştüğünü dile getiren Yıldız, ders işlemeye uygun bir alan olarak gördüğü teras katını sınıf ortamına çevirmeye karar verdiklerini belirtti.

Yıldız, "Sınava hazırlanan öğrencilerimiz de var, ana sınıfına giden çocuklarımız da. Zaten okula yeni alışmış çocuklardı bunlar. Hem derslerinden geri kalmalarının önüne geçmek hem de sınava hazırlanan öğrencilerimiz için moral motivasyon olsun diye etkinliğe başladık." dedi.

Zamanla komşulardan da destek geldiğini anlatan Yıldız, evleri hasar almayan velilerin masa, sandalye, tahta gibi araç gereç getirdiğini kaydetti.

Yıldız, mümkün olduğunca çocuklarla birlikte vakit geçirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Paylaşımlarımız arttı. Çocuklarla güzel zaman geçiriyoruz. Onlara faydasının olduğunu gördük. Hem moral motivasyon hem dersleri hem de sınava hazırlık açısından. Çocuklar bu durumdan gayet mutlu." diye konuştu.

Öğrencilerin yanında olup onlara destek vermek istediğini dile getiren Yıldız, ana sınıfından liseye kadar her sınıftan öğrenciye eğitim verdiğini, birleştirilmiş sınıf mantığıyla hareket ettiğini belirtti.

Çalışmaları görüp, destek veren herkese teşekkür eden Yıldız, "Maddi manevi katkı sağlamak isteyen insanlar oluyor. Önceliğimiz kırtasiye malzemeleri. Çünkü birçoğunun evi zarar görmüş durumda. Malum artçı sarsıntılar ara ara devam ettiği için evlerimize çıkamıyoruz. Gelen malzemelerle imkanlarımız ölçüsünde eğitim öğretime devam etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Çocuklarımız derslerinden geri kalmasın"

Evinin terasını eğitim için açan Münevver Ece, afetten olumsuz etkilenen çocukların kendi aralarında oyun oynarken bile enkaz kaldırdıklarını gördüklerini anlattı.

Bunun üzerine onlara bu şekilde destek olmak istediklerini dile getiren Ece, "Çocuklarımız derslerinden geri kalmasın. Burada ders yapıyorlar. Okulda ne yapıyorlarsa onu yapıyorlar. Teneffüse çıkıyorlar, oyunlar oynuyorlar. Beden eğitimi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

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