Okul bahçesinde drift atan sürücüye 36 bin 722 lira ceza
Gaziantep'te bir okulun bahçesinde drift attığı tespit edilen araç sürücüsüne, drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 36 bin 722 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 13:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 13:31
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift atan araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulama ile 26 Mart 2023 günü Şahinbey ilçesinde bulunan bir okulun bahçesinde drift attığı tespit edilen araç sürücüsüne, drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 36 bin 722 TL cezai işlem uygulandı.
Aracın drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.