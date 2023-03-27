The Last Of Us dizisine konu olan 'zombi mantarı' İstanbul'da görüldü

Emekli maaşına zam ve geçici işçilere kadro teklifi, Komisyonda
Emekli maaşına zam ve geçici işçilere kadro teklifi, Komisyonda
%1,37 Faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisi
%1,37 Faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisi
Sponsorlu İçerik
Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Bakanlıktan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Bakanlıktan 'asgari ücrete zam' açıklaması
İletişim Başkanlığı 'Erdoğan'ın 29 ton altını var' iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı 'Erdoğan'ın 29 ton altını var' iddiasını yalanladı
Bakanlıktan 'zamlı emekli maaşı ve ikramiye' açıklaması
Bakanlıktan 'zamlı emekli maaşı ve ikramiye' açıklaması
Denetim elemanlarının özlük sorunları çözüm bekliyor
Denetim elemanlarının özlük sorunları çözüm bekliyor
KDK'dan sözleşmeli er ve erbaşların kamuya atanmalarına dair karar
KDK'dan sözleşmeli er ve erbaşların kamuya atanmalarına dair karar
Bakan Akar yanıtladı: Milletvekili adayı olacak mı?
Bakan Akar yanıtladı: Milletvekili adayı olacak mı?
Yeterliğe tabi Gelir Uzmanları son torba yasada yer almak istiyor
Yeterliğe tabi Gelir Uzmanları son torba yasada yer almak istiyor
Altındaki yükseliş hızlandı, Ons bazında rekor gelebilir
Altındaki yükseliş hızlandı, Ons bazında rekor gelebilir
AB kararı, Türkiye'yi tahtından edebilir!
AB kararı, Türkiye'yi tahtından edebilir!
15.6 milyon emekli maaşına zam ve ikramiye, işçiye kadro
15.6 milyon emekli maaşına zam ve ikramiye, işçiye kadro
100 bin imza için bugün son gün
100 bin imza için bugün son gün
Para gönderirken dikkat: 'Borç' yazmadı, 1,5 milyon gitti
Para gönderirken dikkat: 'Borç' yazmadı, 1,5 milyon gitti
Fatih Erbakan: O suçlamaya muhatap olmak istemedik
Fatih Erbakan: O suçlamaya muhatap olmak istemedik
Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz
Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Cumhurbaşkanlığı için 4'üncü aday da belli oldu
Cumhurbaşkanlığı için 4'üncü aday da belli oldu
70 yıldır kimliksiz yaşayan kadın kimlik istiyor: 'Artık var olmak istiyorum'
70 yıldır kimliksiz yaşayan kadın kimlik istiyor: 'Artık var olmak istiyorum'
YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
100 bin imza için yarın son gün
100 bin imza için yarın son gün
TBMM'de gündem yoğun: Emekli maaşı artışı maddeler arasında
TBMM'de gündem yoğun: Emekli maaşı artışı maddeler arasında
Nevruz kutlamalarında dayak iddiası: 5 polise uzaklaştırma
Nevruz kutlamalarında dayak iddiası: 5 polise uzaklaştırma
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
Ana sayfaHaberler Yaşam

The Last Of Us dizisine konu olan 'zombi mantarı' İstanbul'da görüldü

Mantar bilimi uzmanı (mikolog) Selime Semra Erol ve doğal mantar araştırmacısı Naim Güleç, nadir görülen tıbbi mantarlardan kordiseps militarisi (tırtıl/zombi mantarı) İstanbul Samandıra Ormanı'nda inceledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 13:58, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 14:11
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

The Last Of Us dizisi ile izleyici kitlesi arasında merak konusu olan zombi mantarı, literatürdeki adıyla kordiseps militaris, filmin de etkisiyle dünya genelinde çeşitli efsanelerin konuşulmasına neden oldu.

Uzun araştırmalar sonucu İstanbul Samandıra Ormanı'nda kordiseps militaris mantarına rastlayan doğal mantar araştırmacısı Naim Güleç ile tıbbi mantarlar konusunda akademik araştırmalar yapan mikolog Selime Semra Erol, tıbbi yönü bulunan zombi mantarına dair bilinmeyenleri AA muhabirine anlattı.

Doktora çalışmasına Düzce Üniversitesinde tıbbi mantarlar üzerine devam eden ve son beş yıldır özellikle tıbbi mantarlar, üretimleri ve tıbbi etkilerine ilişkin akademik çalışmalar yapan Erol, kordisepsin farmakolojik özellikleri nedeniyle binlerce yıldır Çin geleneksel tıbbında önemli bir yere sahip olduğunu ve yer aldığı mantar ailesinin 400'den fazla türüyle en fazla çeşidi bulunan cins olduğunu söyledi.

Kordiseps cinsi her bir mantar türünün farklı bir böcek, tırtıl ve çam kese böceği pupasına ait parazit mantarlar olduğunu belirten Erol, "Bu mantarı asıl önemli kılan şey binlerce yıldan beri geleneksel Çin tıbbında şifa kaynağı olarak kullanılması." dedi.

- "Mesane tümörünü durdurucu etkiye sahip"

Dünyada Himalayalar'da, Tibet'te yüksek yerlerde yetişen bir mantar olan kordiseps militarisin özellikle Hindistan'da ve Çin'de gıda olarak tüketildiğini ve asıl önemli olanın içindeki kordiseps maddesi olduğunun aktaran Erol, "2010 yılında yapılan bir çalışma sonucunda kordisepsin insan mesane kanseri hücrelerinin çoğalmasını ve göçünü engellediğini ortaya koydu. Ayrıca bu tıbbi mantar, böbrek ve karaciğer hastalıklarıyla ilgili tedavilerde kullanılan etken maddeleri, bileşikleri içermektedir." ifadelerini kullandı.

Kordiseps cinsine ait mantarların özellikle geleneksel Çin tıbbında günlük enerji seviyesini yükseltici ve metabolizmayı hızlandırıcı olarak kullanıldığını söyleyen Erol, Çin'in Pekin kentinde düzenlenen 1993 Ulusal Oyunları'nda bin 500, 3 bin ve 10 bin metre yarışlarında 5 dünya rekoru kıran üç koşucunun kordiseps sinensis aldıklarının ortaya çıktığını söyledi.

Kordiseps militarisin Türkiye'de bulunmasının mantar araştırmacıları açısından çok sevindirici olduğunu aktaran Selime Semra Erol, topladığı mantar numunelerinden misel üretmeye çalıştığını ve bu türün yerli olarak üretimi konusunda çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

- "Bu mantarı uzun yıllar ormanlarda aradım"

Kendini mantarların keşfine adadığını söyleyen doğal mantar araştırmacısı Naim Güleç ise bugüne kadar Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde mantar keşfedildiğini, bu mantarların 1000'den fazlasını ormanlarda bulup Latince bilimsel isimleri ile beraber araştırıp, inceleyip, tanımlama şansı elde ettiğini ve şu ana kadar deneyimleme bakımından 219 mantarın tadına baktığını söyledi.

Bu mantarlardan en ilginç olanın ise kordiseps militaris olduğunu ifade eden Naim Güleç, "Yaklaşık yirmi yıllık bir mantar serüvenim var. Bu mantarı uzun yıllar ormanlarda aradım ve çam kese böcekleriyle bir bağlantısının olduğunu yabancı bir kaynakta okuduğumda ormanlara giderek çam ağaçlarının üzerlerinde çam zararlısı olan çam kese böceğini aradım. Kaynaklarda soğuk havalarda mantarın yeryüzüne çıktığı söylendiği için 2015 yılında İstanbul'daki çam ormanlarında nihayet kordiseps militaris mantarını buldum. Ardından Ankara Üniversitesinden mikolog Doç. Dr. Ilgaz Akata'ya gönderdim. Bilimsel makale 2016 yılında yayımlandı." dedi.

Güleç, küçük bir mantar olmasına karşın kırmızı rengi nedeniyle gezerken kolay fark edilebilecek bu mantarın çam kese böceklerinin istila ettiği çam ağaçlarının bulunduğu yerlerde aranması gerektiğini belirtti.

Bu mantarın, tırtıl halindeyken etkilediği çam kese böceğinin pupa evresinden beslendiğini, yer altına giren böceği öldürdükten sonra kozaya dönüşen kabuğundan, uygun ısı ve şartlar oluştuğunda yani mevsimi gelince dışarı çıktığını anlatan Güleç, mantarın alt kısmına bakıldığında besi yeri olarak kullandığı çam kese böceğinin pupasının rahatlıkla görülebileceğini ifade etti.

- "İnsanları zombiye dönüştüreceği ütopyasına inanılıyor"

Güleç, şu an dijital bir platformda yayınlanan The Last Of Us isimli dizide kordiseps mantarının insanları zombiye dönüştüren yeni bir salgına neden olduğu ve yeryüzünün sonunun geleceği gibi bir senaryo işlendiğini, bunun muhtemel nedeninin ise bu mantarın çam kese böceğinde olduğu gibi eklem bacaklıları ele geçirmesi olduğunu dile getirdi.

Güleç, "Kordiseps mantarlarının insanın sinir sistemini ele geçirip zombiye dönüştüreceği ütopyasına inanılıyor. Bu bilimsel olarak mümkün gözükmüyor. Kordiseps mantarları 25 derecenin üstünde gelişim sağlayamıyor. Dolayısıyla vücut ısısı 37 derece olan insanda veya diğer memelilerde bu mantarın gelişmesi, vücudu ele geçirmesi ve herhangi bir zararın oluşması söz konusu değil. Esasında kordiseps tıbbi yönü olan bir mantar. Ben de her yıl düzenli şekilde topluyor ve çayını içiyorum. Ayrıca yemeği de yapılabilir." şeklinde konuştu.

Kordiseps militaris mantarını kış aylarında, soğuk hava koşullarında herkesin bulup toplayabileceğini dile getiren Güleç, "Çayını, önleyici tıp bağlamında tüketebilirler. Çünkü bu mantarın anti-tümör ve benzeri özellikleri var. Herkese araştırmayı, bulmayı, deneyimlemeyi tavsiye ediyorum." dedi.

Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Ali Erbaş: Zekatlar, kalıcı konutlar için verilebilir
Ali Erbaş: Zekatlar, kalıcı konutlar için verilebilir
Çeyrek altın fiyatına 1 kilo erik
Çeyrek altın fiyatına 1 kilo erik
Doktor ve öğretmen çift depremzedelere yardım için yollara düştü
Doktor ve öğretmen çift depremzedelere yardım için yollara düştü
Depremde 27 akrabasını kaybeden okul müdürü, acısına rağmen görevini bırakmadı
Depremde 27 akrabasını kaybeden okul müdürü, acısına rağmen görevini bırakmadı
Meteoroloji uyardı: İki bölgede kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji uyardı: İki bölgede kar yağışı bekleniyor

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeliden kadroya geçişte güvenlik soruşturması yapılmayacak!

Sözleşmeliden kadroya geçişte güvenlik soruşturması yapılmayacak!

Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli statünden kadroya geçişlerde güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.
45 bin yeni öğretmen atamasında ön başvurular başlıyor

45 bin yeni öğretmen atamasında ön başvurular başlıyor

8 Mayıs'ta yapılacak 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasına bugün başlanacak.
TBMM kapanmadan önce taleplerimiz karşılanmalı

TBMM kapanmadan önce taleplerimiz karşılanmalı
5434 ve 5510'a tabi memurların özel veya resmi sektörde geçen işçilik veya esnaflık gibi süreleri ne zaman birleştirilir/birleştirilmelidir?

5434 ve 5510'a tabi memurların özel veya resmi sektörde geçen işçilik veya esnaflık gibi süreleri ne zaman birleştirilir/birleştirilmelidir?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor."
İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?

İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.
Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız
5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Memurlar, borçlanma kapsamında olan sürelerini isterlerse kısmi olarak yapabilirler.
TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Depremzede sporculara moral

Depremzede sporculara moral

Asrın felaketinde yaraları sarmak için bölgede yoğun bir çalışma sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan afet bölgelerinden gelen sporculara hem moral veriyor, hem de onları katılacakları spor organizasyonlarına hazırlıyor.

Sonraki Haber