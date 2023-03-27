Selde tahrip olan Akçakale-Suruç kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı
Kapatılan bölümde trafik akışı, bağlantı yollarından sağlanıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 15:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 15:47
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle tahrip olan Suruç-Akçakale kara yolunun bir bölümü, ulaşıma kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle kentte ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Yağış nedeniyle oluşan tahribattan dolayı Suruç-Akçakale kara yolunun 2,5 kilometresi ulaşıma kapatıldı.
Yolun ulaşıma kapatılan bölümünde trafik akışı, bağlantı yollarından sağlanıyor.