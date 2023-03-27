Yurdun batı kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Manisa, Çanakkale'nin doğusu, İzmir'in iç kesimleri ile güney kesimleri başta olmak üzere Bursa'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağış yarın gece saatlerine kadar devam edecek.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.