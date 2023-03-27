Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 16:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 16:13
Alınan bilgiye göre dört gün önce, güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ş.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.