35 yaşındaki kadın 1 yıl önce evlendiği 55 yaşındaki eşini bıçakladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 35 yaşındaki kadın, 1 yıl önce evlendiği 55 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 16:14, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 16:18
15 Mayıs Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katındaki daireye ihbar üzerine giden ekipler, Selahattin E'yi (55) sırtından bıçaklanmış halde buldu. Yapılan incelemede Selahattin E'nin ölmüş olduğu belirlendi, evde bulunan karısı E.E. (35) gözaltına alındı.
Selahattin E'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Katil zanlısı E.E'nin, ifadesinde, 1 yıl önce evlendiği eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu, çıkan kavgada eşinin kendisini darbettiğini, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini sırtından bıçakladığını söylediği öğrenildi.
E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.