TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yapılacak düzenlemeyle en düşük emekli aylığında son 4 ayda yüzde 115 oranında artış sağlanmış olacağını bildirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Gündeme geçmeden önce söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 14. yılında andı.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı ile ilgili sis perdesinin henüz kalkmadığını belirterek, "Toplumda bir kanayan yara haline gelmiştir, hiç kimse ikna olmamıştır. Helikopter kazası mutlak suretle aydınlatılmalıdır. Türk siyaseti açısından bu son derece önemli bir konudur." dedi.

Emeklilere yılda 2 defa bayram ikramiyesinin ilk defa 2018'de 1000 lira olarak çıktığını hatırlatan Usta, bunun en az o dönemden bugüne kadar gelen enflasyon oranında artırılması gerektiğini söyledi.

En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini belirten Usta, "Olması gereken şey, 5 bin 500'den 7 bin 500'e yüzde 36'lık artış varsa, bu artışın bütün emekli maaşlarına yansıtılmasıydı." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a ilişkin tartışmaları ibretle izlediğini dile getirdi.

"Bir deli bir kuyuya taş attı, kırk akıllı çıkaramıyor." ifadesini kullanan Altay, "Türk kadını en yüksek mertebeleri ve en yüksek saygıyı hak eder. Bu kanunu tartışmaya açanlara iki şeyi tavsiye ediyorum: Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözlerine baksınlar. Bir de kurucu Cumhurbaşkanı'mız, kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlendirmelerine ve kadına verdiği önemi gerek sözleriyle gerek icraatlarıyla nasıl hayata geçirdiğini, Türk kadınını sosyal hayata katmak için nasıl fedakarlıklar yaptığını herkesin hatırlamasını istiyorum. Bu tartışmayı açanlar, aklınızı başınıza alın." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "iktidarın, kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu haline getirdiğini" öne sürdü.

Kadınların şiddet görmeme, özgür ve eşit birey olarak yaşama hakkının pazarlık haline getirildiğini savunan Beştaş, "Başta AK Parti içindeki tüm kadınların buna isyan etmesi gerekiyor." dedi.

- "Türkiye kutup yıldızı gibi parlamakta"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhuriyetin 100. yıldönümüne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sorun çözen, çözüm üreten, inisiyatif alan, hızlı ve etkin yapısıyla emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Akçay, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Dünyada birçok ülke hükümet krizleri ve siyasi istikrarsızlıklarla boğuşurken Türkiye bir siyasi istikrar içerisinde. Diplomasiden ekonomiye, savunma sanayiinden milli teknolojiye, terörle mücadeleden egemenlik haklarımızın müdafasına, spordan sanata kadar her alanda adeta bir kutup yıldızı gibi parlamaktadır." diye konuştu.

- "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, 20 yıldan bu yana "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla vatandaşların refah seviyesini yükseltmeye, oluşan enflasyon karşısında alım gücünü korumaya devam ettiklerini söyledi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak son bir yıl içinde 3600 ek gösterge, sözleşmelilere kadro, EYT düzenlemesi, asgari ücret artışları, memur ve emekli maaş artışlarına kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Tunç, "Getireceğimiz kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Böylelikle, en düşük emekli aylığında son 4 ayda yüzde 115 oranında artış sağlamış olacağız. Bununla da yetinmiyor, emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 1100 liradan 2 bin liraya yükseltiyoruz. Gazilerimize ödenen aylıkları da asgari ücret düzeyine çıkarıyor, gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Geçici işçilerimize kadro yolunu da açıyoruz." bilgisini verdi.