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'İnce ile görüşme diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak'

"Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce ile de görüşecek. Gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 17:35, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 18:41
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce ile de görüşecek. Gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak." dedi.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 87 gün geçtiğini belirtti.

Sinan Ateş'in gerçek katillerinin, cinayeti azmettiren gerçek faillerinin bulunmadığını ifade eden Öztrak, "Onun yerine dava dosyasındaki delilleri karartma girişimleri var." dedi.

Öztrak, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kırmızı çizgimizdir" dediği için tehdit edildiğini ve kendi camiasından saldırıya uğradığını savundu. Faik Öztrak, "Özlem Hanım kendisini yalnız ve yorgun hissetmesin. Bu ülkenin tüm vicdan sahipleri kendisinin yanındadır." diye konuştu.

Deprem bölgesinde geçici barınma sorununu olduğunu, çadır ve konteyner bekleyenlerin bulunduğunu ifade eden Öztrak, Diyarbakır'da Dicle nehrinin kıyısında ve Adıyaman'da kurulan çadır kentlerin sel nedeniyle çöp olduğunu belirtti.

Öztrak, "Bir öncelik listesi yapın. Buna uygun bir yol haritası oluşturun. Plan, program yapın. Deprem bölgesinde ilk öncelik depremzedeler için güvenli, sağlıklı, geçici barınma alanlarını oluşturmak. Buna uygun konteyner şehirler kurmak. Modüler okullar ve yaşam alanları oluşturmak. Bölgede üretimin sürmesi içini insanlarımızı bölgede tutacak, barınma imkanlarını ve teşvikleri vermek." şeklinde konuştu.

- "Depremde yıkılan binalar üzerinden bile siyaset yapıyorlar"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına göre deprem bölgesinde, acil yıkılacak, ağır hasarlı veya halihazırda yıkık her 100 konuttan 41'inin Hatay'da bulunduğunu aktaran Öztrak, Hatay'ın depremde açık ara en ağır darbeyi yiyen il olduğunun altını çizdi.

Acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık konut sayısında Hatay'ı yüzde 19 ile Kahramanmaraş, yüzde 11 ile Adıyaman, yüzde 6 ile de Gaziantep'in takip ettiğini kaydeden Öztrak, şöyle devam etti:

"TOKİ'nin deprem bölgesinde, 21 Şubat ile 14 Mart arasında açtığı toplam 29 bin 924 konutluk ihalenin dağılımına bakıldığında ihalesi yapılan her 100 konuttan 33'ü Gaziantep'te, 29'u Kahramanmaraş'ta, 19'u Malatya'da, 6'sı ise Hatay'da. Bu hesap nasıl bir hesap? Yıkılan evlerin yüzde 41'i Hatay'da ama depremzedelere yapılacak konutlar için açılan ihalelerin sadece yüzde 6'sı Hatay'da. Acil yıkılacak, ağır hasarlı konut sahipliğinde birinci sırada olan Hatay konut ihalelerinde dördüncü sırada. Depremde yıkılan binalar üzerinden bile siyaset yapıyorlar. Bu hangi vicdana sığar?"

Millet İttifakı'nın "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" ile 9 ana başlıkta, 2 bin 300'den fazla somut hedef politika ve proje belirlediğini hatırlatan Öztrak, Cumhur İttifakı'nın Yeniden Refah Partisi'yle imzaladığı protokolü eleştirdi.

Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 9 bin 425 lira, Diyanet İşleri Başkanlığına göre ise tek kişinin karnını doyurması için gereken fitrenin 70 lira olduğunu ifade eden Öztrak, Diyanetin fitre hesabına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 8 bin 400 lira olduğunu kaydetti.

Öztak, emekliye verilen en düşük aylığın son zamla 7 bin 500 lirayı bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ama bunu bile doğru dürüst beceremediler. Emekliler arasında adaleti bozdular. Çalışırken daha çok prim ödemiş emeklilerimizi mağdur ettiler. Onların maaşını artırmadılar, yerinde saydı. Yine sebep oldukları başka bir mağduriyet. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu zorlayınca, emekliye bayram ikramiyesi 2018 Mayıs ayında 1000 lira olarak yasalaştı. 5 yılın sonunda 2 bin liraya geldi. Oysa emeklinin bayram ikramiyesi bugün TÜİK'in makyajlı enflasyonuyla bile 3 bin 564 lira olmalıydı."

- "Bu seçimin ikinci tura kalmayacağını biliyoruz"

Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek mi?" sorusuna Öztrak, "Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce ile de görüşecek. Gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak." yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı adayı olan dört isim var. Seçimin ikinci tura kalma ihtimali var mı?" sorusu üzerine Öztrak, "Bu seçimin ikinci tura kalmayacağını biliyoruz. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak, 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız." dedi.

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