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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 17:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 17:41
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin "AFAD'ın Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasındaki faaliyetleri"; HDP'nin "Gıda fiyatlarındaki artışlar" ile CHP'nin "AFAD ve Kızılay üzerinden toplanan bağışlar" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, deprem sahasının büyüklüğünün başarısızlığa mazeret olarak gösterildiğini iddia ederek, "AFAD'ın çaresizliği, büyükelçi olarak atanan eski başkanının göreve çağrılmasıyla kendini gösterdi; AFAD'ın depremde yaptığı en yararlı iş bu olmuştur. " ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın depremin üçüncü gününde çadır sattığını belirten Kabukcuoğlu, "Kızılay parayla çadır satıyor. Buna açgözlülük mü umursamazlık mı diyelim? Kızılayın başında olan zat pişkin pişkin oturuyor. Bu durum zorbalıktır, insanlarımızın ülkesine olan güveninin sarsılmasıdır." diye konuştu.

Kabukcuoğlu, bu ve benzeri aksaklıkların ortaya çıkartılması için Meclis araştırması komisyonuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

- "Tarımsal üretim planlaması olmadığından dolayı fiyatlar giderek artıyor"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, gıda fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, Türkiye'nin laboratuvara dönüştüğünü iddia etti.

İthalat sayesinde içeride fiyatların düşeceğinin varsayıldığını söyleyen Turan, "Ama öyle olmuyor. Yani ithalat silahı çekildiği anda kısmen piyasalarda emtia fiyatları bir miktar geri düşebiliyor ama daha sonra uzun erimli, sistematik bir tarımsal üretim planlaması olmadığından fiyatlar giderek artıyor." dedi.

Türkiye'de gıda fiyatlarındaki enflasyonun devam ederken dünyada azaldığını söyleyen Turan, bunun nedeninin girdi fiyatlarının, üretici enflasyonun son derece yüksek olmasından kaynaklandığı olduğunu savundu.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatandaşların mağdur olduğunu, Kızılay ve AFAD'a yapılan yardımların nereye gittiği noktasında kuşkuların oluştuğunu iddia ederek, bunu incelemek için bir araştırma önergesi verdiklerini söyledi.

- "Kızılay, dünyanın belki de en sıkı denetlenen kurumudur"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Kızılay başkanlarını hükümetlerin tayin etmediğini, Kızılay şubelerinden gelen delegeler vasıtasıyla seçildiğini anımsatarak, Kızılayın 15 binden fazla çalışanı olduğunu, kamu bütçesinden herhangi bir pay almadığını anlattı.

"Kızılay, dünyanın belki de en sıkı denetlenen kurumudur" diyen Öztürk, Kızılayın hem iç denetimi olduğunu hem de İçişleri Bakanlığı müfettişleri ile uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlendiğini dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gelen bir soru üzerine Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda toplanan bağışların, Afet Yeniden İmar Fonuna aktarılmayacağına ilişkin açıklamasının speküle edildiğini söyleyen Öztürk, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda toplanan bağışlar doğrudan AFAD'a yapılmıştır. Afet Yeniden İmar Fonu 21 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulmuştur. Halbuki bu kampanya 15 Şubat'ta yapılan bir kampanyadır ve doğrudan AFAD'ı ilgilendirmektedir ancak Meclisimizin kurduğu bu Fon her türlü bağışa açıktır." bilgisini verdi.

Grup önerilerinin ardından yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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