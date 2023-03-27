Malta Başbakanı, adada bir aracın ezdiği Türk vatandaşının ablasıyla görüştü

Malta Başbakanı Robert Abela, Gzira kentinde 18 Ocak'ta bir aracın ezdiği Türk vatandaşı Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya ile görüştü.

AA muhabirinin, diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Malta Başbakanı Robert Abela, başbakanlık sarayı Castille'deki makamında Derya Kaya'yı kabul etti.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerin de eşlik ettiği görüşmede, Derya Kaya'nın, kardeşi için adaletin tecelli etmesi talebini dile getirdiği, Başbakan Abela'nın da taziye dileklerini ilettiği öğrenildi.

Bu arada, Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı davanın 5. duruşması bugün yapıldı.

Kaya ailesine hukuki danışmanlık sağlayan firma yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bugünkü duruşmada 3'ü polis 5 tanık dinlendi.

Mahkemeye ayrıca ilgili kurumlarca, Camilleri'nin olaydan önce yaptığı hıza dair radar kayıtlarının ve kendisine müdahalede bulunan polislerin göğüs kameralarındaki görüntülerin sunulduğu kaydedildi.

Duruşmayı, Malta'daki Türk toplumunun da yakından takip ederek, Kaya ailesine destek verdiği belirtildi.

Diğer yandan, Times of Malta gazetesinin bugünkü duruşmaya dair haberinde de katil zanlısı Camilleri'nin, mahkemede kendisini olay anında gözaltına alan ve tanıklıklarını anlatan polisleri tehdit ettiği aktarıldı.

Camilleri'nin yargılandığı davanın bir sonraki duruşması, 3 Nisan'da yapılacak.

- Pelin Kaya'nın hayatını kaybettiği olay

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından yakındaki fast food restoranın önünden geçen 30 yaşındaki iç mimar Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek, çarptığı Kaya'ya ayrıca taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına almıştı.

Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Pelin Kaya'nın cenazesi ise 21 Ocak'ta Malta'dan Türkiye'ye gönderilmiş ve 22 Ocak'ta İstanbul'da toprağa verilmişti.