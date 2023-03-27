YSK'da 100 bin imza maratonu tamamlandı! Seçime 4 adayla gidiyor

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci tamamlandı. YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Adayı oldu. YSK verilerine göre; toplamda 332 bin 139 seçmen ilçe Seçim kurullarına giderek oy verdi.

YSK'dan alınan bilgiye göre adayların süreç sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 114 bin 657

Sinan Oğan: 111 bin 502

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 27 bin 055

Yakup Türkal: 3 bin 137

Erkan Trükten: 2 bin 588

Tevfik Ahmet Özal: 1544

İrfan Uzun: 1263

Halil Murat Ünver: 538

Hilmi Özden: 478

Davut Turan: 122

Yarın geçici aday listesi duyurulacak

YSK, yarın geçici aday listesini duyuracak. Gelen itirazlar değerlendirildikten sonra 31 Mart'ta kesin aday listesi duyurulacak. 1 Nisan'da ise adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekilişi olacak.

AHMET YENER AÇIKLAMA YAPTI

Ahmet Yener'Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenlerden başvurusu kabul edilenlerin imza süreci bugün saat 20:00 'de sona ermiştir. Perosnelimize teşekkür ederiz, dedi.

Bu sürecin Türk Milletine ve Türk Demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz, Kurulumuz toplantı ile, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhurbaşkanları adaylarının alfabetik sıra ile Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Erdoğan ve Sinan Soğan olmak üzere belirlenmiştir .