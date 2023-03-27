Bakan Kurum: 81 ilin tamamında bir dönüşüm seferberliği içindeyiz
Bakan Kurum: 81 ilin tamamında bir dönüşüm seferberliği içindeyiz
%1,37 Faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisi
%1,37 Faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisi
Sponsorlu İçerik
Pusulada adaylar hangi sırayla yer alacak? YSK Başkanı açıkladı
Pusulada adaylar hangi sırayla yer alacak? YSK Başkanı açıkladı
YSK'da 100 bin imza maratonu tamamlandı! Seçime 4 adayla gidiliyor
YSK'da 100 bin imza maratonu tamamlandı! Seçime 4 adayla gidiliyor
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklifte 3 madde çıkarıldı
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklifte 3 madde çıkarıldı
İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına itirazını YSK temsilcisine teslim etti
İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına itirazını YSK temsilcisine teslim etti
Erdoğan: Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz
Erdoğan: Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz
Eğitim öğretim ne zaman sona eriyor? Bakan Özer açıkladı
Eğitim öğretim ne zaman sona eriyor? Bakan Özer açıkladı
Kızılay Başkanı: Çadır satım işi benim haberim olmadan yapıldı
Kızılay Başkanı: Çadır satım işi benim haberim olmadan yapıldı
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki kazada 6 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki kazada 6 kişi hayatını kaybetti
Depremzedelere 'Geberin' yazmıştı: 14 yaşındaki çocuğa ders gibi ceza
Depremzedelere 'Geberin' yazmıştı: 14 yaşındaki çocuğa ders gibi ceza
Emekli maaşına zam ve geçici işçilere kadro teklifi, Komisyonda
Emekli maaşına zam ve geçici işçilere kadro teklifi, Komisyonda
Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
İletişim Başkanlığı 'Erdoğan'ın 29 ton altını var' iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı 'Erdoğan'ın 29 ton altını var' iddiasını yalanladı
Bakanlıktan 'zamlı emekli maaşı ve ikramiye' açıklaması
Bakanlıktan 'zamlı emekli maaşı ve ikramiye' açıklaması
Denetim elemanlarının özlük sorunları çözüm bekliyor
Denetim elemanlarının özlük sorunları çözüm bekliyor
Bakan Akar yanıtladı: Milletvekili adayı olacak mı?
Bakan Akar yanıtladı: Milletvekili adayı olacak mı?
Yeterliğe tabi Gelir Uzmanları son torba yasada yer almak istiyor
Yeterliğe tabi Gelir Uzmanları son torba yasada yer almak istiyor
Altındaki yükseliş hızlandı, Ons bazında rekor gelebilir
Altındaki yükseliş hızlandı, Ons bazında rekor gelebilir
AB kararı, Türkiye'yi tahtından edebilir!
AB kararı, Türkiye'yi tahtından edebilir!
15.6 milyon emekli maaşına zam ve ikramiye, işçiye kadro
15.6 milyon emekli maaşına zam ve ikramiye, işçiye kadro
100 bin imza için bugün son gün
100 bin imza için bugün son gün
Para gönderirken dikkat: 'Borç' yazmadı, 1,5 milyon gitti
Para gönderirken dikkat: 'Borç' yazmadı, 1,5 milyon gitti
Fatih Erbakan: O suçlamaya muhatap olmak istemedik
Fatih Erbakan: O suçlamaya muhatap olmak istemedik
Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz
Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Cumhurbaşkanlığı için 4'üncü aday da belli oldu
Cumhurbaşkanlığı için 4'üncü aday da belli oldu
70 yıldır kimliksiz yaşayan kadın kimlik istiyor: 'Artık var olmak istiyorum'
70 yıldır kimliksiz yaşayan kadın kimlik istiyor: 'Artık var olmak istiyorum'
YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Pusulada adaylar hangi sırayla yer alacak? YSK Başkanı açıkladı

"Kurulumuz yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 22:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 22:30
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir." dedi.

Yener, kurulda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenler için 22 Mart'ta başlayan teklifte bulunma sürecinin bugün saat 20.00 itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

Seçmenler tarafından teklifte bulunma sürecinin sonunda adaylardan Muharrem İnce için 114 bin 661, Sinan Oğan için 111 bin 508, Muhammed Ali Fatih Erbakan için 69 bin 255, Doğu Perinçek için 27 bin 61, Yakup Türkal için 3 bin 137, Erkan Trükten için 2 bin 589, Tevfik Ahmet Özal için 1544, İrfan Uzun için 1263, Halil Murat Ünver için 538, Hilmi Özden için 478 ve Davut Turan için 122 teklif verildiğini ifade eden Yener, toplam 332 bin 156 seçmenin teklifte bulunduğunu dile getirdi.

Sürecin Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını dileyen Yener, şöyle devam etti:

"Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir."

YSK'nin seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı geçici aday listesinin yarın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla itiraz süreci başlayacak. İtirazların YSK tarafından karara bağlanmasının ardından 31 Mart'ta cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Bakan Kurum: 81 ilin tamamında bir dönüşüm seferberliği içindeyiz
Bakan Kurum: 81 ilin tamamında bir dönüşüm seferberliği içindeyiz
Bakan Kasapoğlu, iftarda depremzedelerle bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu, iftarda depremzedelerle bir araya geldi
YSK'da 100 bin imza maratonu tamamlandı! Seçime 4 adayla gidiliyor
YSK'da 100 bin imza maratonu tamamlandı! Seçime 4 adayla gidiliyor
Erdoğan, Adıyaman'da depremzedelerle iftar programında konuştu
Erdoğan, Adıyaman'da depremzedelerle iftar programında konuştu
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklifte 3 madde çıkarıldı
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklifte 3 madde çıkarıldı
Malta Başbakanı, adada bir aracın ezdiği Türk vatandaşının ablasıyla görüştü
Malta Başbakanı, adada bir aracın ezdiği Türk vatandaşının ablasıyla görüştü

Bu Habere Tepkiniz

18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

Sosyal Güvenlik prim kesintileri tam olarak ödenmiş çalışma süreleri her zaman için emeklilikte aranılan hizmet süresi kapsamına girer, dolayısıyla bu süreler de esas alınarak emekli aylıkları hesaplanarak ödenir.
Bakanlıktan 'asgari ücrete zam' açıklaması

Bakanlıktan 'asgari ücrete zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır. Yazılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
TBMM kapanmadan önce taleplerimiz karşılanmalı

TBMM kapanmadan önce taleplerimiz karşılanmalı
Sözleşmeliden kadroya geçişte güvenlik soruşturması yapılmayacak!

Sözleşmeliden kadroya geçişte güvenlik soruşturması yapılmayacak!

Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli statünden kadroya geçişlerde güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KDK'dan sözleşmeli er ve erbaşların kamuya atanmalarına dair karar

KDK'dan sözleşmeli er ve erbaşların kamuya atanmalarına dair karar

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2011'de uygulamaya koyduğu Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu ile 7 yıllık görevi tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşlara 2013 yılında 'memuriyet' hakkı tanındı. Ancak yönetmelik çıkmadığı için bu haktan faydalanamayanlar, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuruda bulunarak, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe konulmasını talep etti. Sözleşmeli askerlerin talebini haklı bulan KDK, yönetmelik hazırlanmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.
45 bin yeni öğretmen atamasında ön başvurular başlıyor

45 bin yeni öğretmen atamasında ön başvurular başlıyor

8 Mayıs'ta yapılacak 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasına bugün başlanacak.
5434 ve 5510'a tabi memurların özel veya resmi sektörde geçen işçilik veya esnaflık gibi süreleri ne zaman birleştirilir/birleştirilmelidir?

5434 ve 5510'a tabi memurların özel veya resmi sektörde geçen işçilik veya esnaflık gibi süreleri ne zaman birleştirilir/birleştirilmelidir?
Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor."
İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?

İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?
TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Zombi mantarı İstanbul'da görüldü!

Zombi mantarı İstanbul'da görüldü!

Popüler dizi "The Last of Us" ile gündeme gelen 'zombi mantarı' İstanbul'da görüldü.

Sonraki Haber