Hakkari Valisi Akbıyık, şehit ailesinin evinde iftar yaptı
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 22:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 22:07
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın baba ocağını ziyaret ederek, aile bireyleriyle iftar yaptı.
Akbıyık, iftarın ardından yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti.
İftara, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da katıldı.