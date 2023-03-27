Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Şırnak'ta yakalandı
İçişleri Bakanlığı, gri kategoride aranan PKK terör örgütü mensubu "Harun Elbak" kod adlı Selim Adıyaman'ın yakalandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 23:19, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 23:34
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın İdil ilçesi Yavşan bölgesinde yurt dışına kaçmaya çalışan terörist, Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca sağ yakalandı.
Teröristin, Terör Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Elbak'ın yakalanması nedeniyle jandarma personelini sosyal medya hesabından tebrik etti.