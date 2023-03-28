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Sözleşmeli sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak. Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da ÖSYM'nin internet sitesinden yapacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2023 07:25, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 09:10
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Sözleşmeli sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

Sağlık Bakanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak.

- Tercih işlemleri 3 Nisan'a kadar yapılabilecek

Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

- 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 28 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans), Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 255 (Lisans), Ebe 1530 (Lisans), Fizyoterapist 510 (Lisans), Hemşire 5202 (Lisans), Hemşire 867 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 255 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 204 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 183 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1122 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 119 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 28 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Optisyen 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 420 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Anestezi 53 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 13 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 50 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 62 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 200 (Ortaöğretim), Toplam: 8226 (Lisans), 21709 (Ön Lisans), 1665 (Ortaöğretim), Genel Toplam (31600).

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