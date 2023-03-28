Ön sipariş bitti: Vardiya ikiye çıkıyor

Türkiye'nin Otomobili Togg'a gelen büyük ilgi, şirketin üretim planlarını olumlu yönde revize ettirmeyi beraberinde getirdi. Büyük bir taleple karşılaşan Togg, gelen büyük talebi karşılayabilmek için üretimini artırma planı kapsamında Gemlik'teki fabrikada vardiya sayısını ikiye çıkarma kararı aldı. Bini aşkın kişinin çalıştığı Bursa Gemlik'teki Togg Kampüsü'nde iki vardiya halinde üretimla daha günlük araç üretimi de artmış olacak. Ön kuraya dahil olmak isteyenlerin sayısının 100 bin kişiyi aşmasının ardından, Togg yönetimi bu yılki üretim adedini 20 binden 28 bine çıkardı. Kurayla sahibi belirlenecek araç sayısı ise 12 binden 20 bine yükseltildi.

ÜRETİM ARTIŞI TALEBE BAĞLI



2030'a kadar 5 farklı segmentte 1 milyondan fazla Togg üretilmesi planlanıyor. Bu yıl 28 bin olarak planlanan araç üretimi, önümüzdeki yıllarda önce 100 bin adet, ardından da 175 bin adet olarak sürdürülecek. Togg fabrikası, talep olması halinde bu rakamların üzerinde de üretim yapılabilecek kapasiteye sahip.

E-CÜZDAN'DAN BANKA TRANSFERİ



Kuraya dahil olmak için yürütülen ön başvuru süreci dün akşam sona erdi. Mobilite alanında ses getirecek özelliklere sahip T10X modeli için başlatılan ön sipariş sürecinde e-Cüzdan'a banka transferiyle yapılan aktarımlar dün saat 17.00'ye kadar işleme alındı, ön sipariş alımı ise 22.00'ye kadar devam etti. Yerli otomobile sahip olmak isteyenler belirlenen saate kadar başvurularını gerçekleştirdi. 20 bin kişinin sahip olacağı T10X modelinde gözler yarın dijital ortamda gerçekleşecek kura çekimine çevrildi. İlk Togg'ların sahipleri yarın çekilecek kurayla belli olacak.

Kayserililerle buluştu



Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Kayseri'de sergilenmeye başlandı. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu önünde sergilenen T10X'e protokol üyeleri ve vatandaşlar ilgi gösterdi. T10X, bir ay boyunca Kayseri'de sergilenecek. Togg, daha önce de İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Samsun'da görücüye çıkmıştı.