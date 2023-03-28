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Meteoroloji tarih verdi: 23 il için kar yağışı uyarısı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2023 07:50, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 09:33
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Meteoroloji tarih verdi: 23 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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