Afetle mücadele ve yüzyılın projeleri sürecek

MİTİNG YERİNE AÇILIŞ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting yerine sadece gittiği illerde açılış törenleri ile halkla buluşacak. Erdoğan, deprem bölgesinin yanı sıra diğer illere de gidecek.



YÜZYILIN PROJELERİ: Bir taraftan yüzyılın felaketinde yaralar sarılırken, bir taraftan da yüzyılın projeleri tek tek hayata geçirilecek. Karadeniz doğalgazından Anadolu Uçak Gemisi'ne, Kızılelma'dan hızlı tren hatlarına kadar dev projelere ağırlık verilecek.

TÜRKİYE DÖNÜŞECEK: Seçim beyannamesinin en önemli bölümünü deprem bölgesine yönelik projeler oluşturacak. Ancak Türkiye'nin hemen hemen her ilinde güçlü bir kentsel dönüşüm başlayacak. Şehirlerin dirençli hale getirilmesi için adımlar atılacak. Her il için özel planlar çıkartılacak. İstanbul'un dönüşümü için de özel bir plan hazırlanıyor.



YARATICI EKONOMİK MODEL: Seçim beyannamesinin en önemli bölümlerinden birini de ekonomi oluşturacak. "Yeni Ekonomi Modeli", dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak "Yaratıcı Ekonomik Model" adı altında yenilenecek. Seçim beyannamesinde kadın haklarına da detaylı yer verilecek.

ZÜBEYDE YALÇIN