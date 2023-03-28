Aynı kadroya biri KPSS şartlı, diğeri KPSS'siz personel ilanı

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı, kuruma kadrolu olarak avukat, mühendis, mimar, iç denetçi, teknisyen, büro görevlisi gibi unvanlarda çok sayıda personel almak için 'sözlü sınav' açtı.

Ancak sözlüde jürinin karşısına çıkacak adayların bir bölümünden Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan en az 70 puan ve üzerinde başarı sağlamış olması istenirken bir bölümünden KPSS şartı aranmadı.

Üstelik KPSS puanı ile sözlüye katılacaklar en az 4 rakiple yarıştırılacak ve sadece 1'i kabul edilecek. KPSS puanı olmayanlar ise rakipsiz adrese teslim şeklinde jürinin karşısına çıkacak.

Başkanlık ilanda, KPSS puan şartı olmaksızın personel alma işlemini Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin 3'üncü fıkrası ile 7'nci fıkrasına göre yapacağı bilgisini verdi.

Bu yönetmeliğe göre kuruma alınacak başkan yardımcıları, 1'inci hukuk müşaviri, grup başkanı ile iç denetçilerde KPSS puan şartı aranmıyor. 7'nci fıkraya göre de kuruma alınacak uzman personelin yarısı kadar da KPSS'siz personel alımı yapılıyor.

2019'da çıkarılan yönetmelikle torpille işe alımın önü çok önceden açılmış. Sınava başvuru 7 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek ve sözlü sınav ilerleyen günlerde ayrıca ilan edilecek.

AYNI İŞ, FARKLI KOŞUL

Başkanlık aynı anda 2 avukatı işe alacak. Ancak bu iki kadrodan birine KPSS'den en az 70 puan alıp mülakatta başarılı olanlar, diğerine KPSS puanı olmaksızın direkt mülakatta başarılı olanlar alınacak. KPSS şartlı avukatlar 10 yıl deneyimli olsalar dahi mülakatta en iyi 4 rakibiyle yarışacak. KPSS şartı aranmayan 5 yıl deneyimli şanslı 1 avukat ise doğrudan mülakata katılıp işe başlayacak. Aynı koşullar sınav açılan 2 mühendis için de geçerli olacak.