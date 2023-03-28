MSB'den PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki gösterdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2023 11:19, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 11:25
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"NATO üyesi Fransa'nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her halükarda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir."