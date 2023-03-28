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AK Parti'den Erdoğan'ın adaylığına dair açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde adaylığına yapılan itirazlara, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mart 2023 12:06, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 12:20
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AK Parti'den Erdoğan'ın adaylığına dair açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasına ilişkin yapılan itirazlara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel olmadığını belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir" dedi.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir. Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının "Sabih Kanadoğlu zihniyeti" olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır. Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü; milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz. Demokratik seçimlerle milletin adayıyla yarışmaktan korkan çevreler, Cumhurbaşkanımızın önüne siyasi hayatı boyunca çeşitli engeller çıkardılar. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı. Söz ve karar milletindir. Milletimiz, siyasi pazarlıklar yoluyla ülkemizin geleceğine dair kumar oynamak isteyenlere sandıkta bir kez daha demokrasi dersi verecektir."

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