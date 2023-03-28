Kayseri pastırması, sucuğu ve mantısı hakkında

İlandır

Kayseri, Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden biridir ve zengin bir yemek kültürüne sahiptir. Kayseri denildiğinde akıllara öncelikle Erciyes Dağı, pastırma, sucuk, mantı gelmektedir.

Pastırma: Kayseri pastırması, Türkiye'de en meşhur pastırma çeşitlerinden biridir. Pastırmanın kökeni hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Kayseri'de pastırma üretiminin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar uzandığı bilinmektedir. Kayseri, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle, Orta Asya'dan gelen göçebelerin de uğrak noktası olmuştur. Bu nedenle, Kayseri'de pastırma üretimi için gerekli olan et tedariki kolaylıkla sağlanabiliyordu. Ayrıca, Kayseri'nin soğuk ve kuru iklimi de pastırma üretimi için uygun bir ortam oluşturuyordu. Kayseri pastırmasının üretimi ve tüketimi, zamanla bölgede yaygınlaşmış ve ülke genelinde tanınmış bir lezzet haline gelmiştir.

Pastırma fiyatları pastırmanın çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Kuşgömü pastırma, antrikot pastırma, sırt pastırma, seçme pastırma, tütünlük pastırma gibi farklı çeşitleri vardır. Çemenli ve çemensiz olarak satın alınabilmektedir. Pastırma fiyatlarını merak ediyorsanız veya sipariş vermek isterseniz Kayseri Online Yöresel Market web sitesini (KayseriOnline.com) inceleyebilir ve hızlıca sipariş verebilirsiniz.

Sucuk: Kayseri mutfağındaki lezzetler arasında sucuk da önemli bir yere sahiptir. Kayseri'nin meşhur evlik sucuğu, baharatlı ve aromatik tadıyla bilinir. Genellikle kahvaltılarda, yemeklerde ve atıştırmalıklarda tüketilir. Kayseri sucuğu, pastırma gibi etin özel baharatlarla marine edilmesi ve ardından kurutulması ile elde edilir. Kayseri'nin sucuğu da pastırması gibi Türkiye genelinde oldukça popülerdir ve birçok restoran ve markette bulunabilir.

Mantı: Türkiye'nin her yerinde meşhur olan mantının Kayseri mutfağındaki yeri ayrıdır. Kayseri mantısı, küçük boyutta hazırlanan hamur parçalarının içine kıyma, soğan ve baharatların konulmasıyla yapılır ve bir kaşığa 40 tane sığacak şekildedir. Tercihen üzerine sarımsaklı yoğurt ve sos dökülerek servis edilebilir.

