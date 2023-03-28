'Türkiye, Sultan Fatih'ten bu yana ilk kez kendi silahını üretiyor'

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, hem terörle mücadelede hem de Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da yaşanan çatışmalarda üstünlüğü ile dikkat çekti.

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de 3 Türk şirketi yer alıyor.

İHA'ların yanı sıra silahlı insan hava aracı (SİHA), Milli Muharip Uçak, ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Kasırga ve Hisar Füzeleri, Altay Tankı gibi bir çok milli ve yerli silah sistemi üretildi.

Yazar ve tarihçi Murat Bardakçı bugünkü yazısında yapılanları değerlendirdi ve 6 asırdan bu yana Türkiye'nin ilk kez kendi silahını üreteceğini belirterek "Türkiye nerede ise altı asırdan, yani Fatih Sultan Mehmed zamanından buyana ilk defa kendi silahını kendisi yapmaya başladı. İmal ettiğimiz SİHA'lar savaş konseptini değiştirirken kendi tankımızı bile kendimiz imal etmeye giriştik. "Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın devamı değildir, Osmanlı Tarihi ile bizim bir alakamız yoktur" saçmalıkları son buldu, tarihimize devletçe sahip çıkıldı ve bir zamanların en büyük hayallerinden olan eski harfler bile seçmeli ders yapıldı. " dedi.