Kılıçdaroğlu: Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorundadır

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bölgesinin lideri olmak zorunda olduğunu belirterek, "Türkiye, dünyayla yarıştığı zaman büyüyen bir Türkiye olacaktır. Güçlü bir Türkiye olacaktır. Bunu düşünüyoruz." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Millet Buluşmaları" programında, Türkiye'nin sorunlarını konuşmak ve aktarmak için geldiğini söyledi.

Mevlana'nın felsefesini dünyaya anlatmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Yüce Mevlana şöyle söyler, 'Adalettir, kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner'. Benim size sözüm var; 'Bu ülkeye adaleti getireceğim'. Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmez. Madem ki kainat, adalet üzerine inşa edildi, adaleti hayatımızın her yerinde ve her alanında gerçekleştirmek zorundayız." diye konuştu.

- "Türkiye'nin tarımda çok daha iyi bir yerde olması lazım"

Konya'nın tarımsal üretimdeki potansiyeline işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konya, toprak büyüklüğünde Hollanda'dan büyük. Konya eğer Hollanda'dan büyükse Türkiye'nin tarımda çok daha iyi bir yerde olması lazım. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2021'de Hollanda'nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var. Konya, bakıldığında tarımda bir numara ama buranın da ciddi sorunları var. Türkiye'nin de sorunları çok büyük. Tarımın da sorunları çok büyük. Eğer Konya'dan küçük bir Hollanda 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyorsa ve Türkiye devasa bir ülke sadece 24 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyorsa hepimiz şapkamızı koyup düşünmek zorundayız."

- "Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorundadır"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dünyayla yarışmak zorunda olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorundadır. Türkiye, dünyayla yarıştığı zaman büyüyen bir Türkiye olacaktır. Güçlü bir Türkiye olacaktır. Bunu düşünüyoruz. Güneşli günleri hep beraber göreceğiz. Motorları, maviliklere süreceğiz. Hiç endişe etmeyin. Sevgili gençler, sizi ve heyecanınızı da biliyorum. Dünyanın neresine gitmişse bir gencimiz, güler yüzle kendi ülkesine dönecek. Sizin özgürlük alanınızı genişleteceğim, hiç endişe etmeyin."

Her alanda hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, kadınların ve gençlerin sosyal güvenliğinin olacağını vurguladı.

- "Çiftçilere kırmızı mazot vereceğiz"

Kılıçdaroğlu, çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kurumuna olan borçlarının faizlerini sileceklerine değinerek, "Sadece ana parasını taksitlerle alacağız. Siz üreteceksiniz, siz kazanacaksınız. Dışarıdan buğday, arpa, fasulye, canlı hayvan ve mercimek, bunların tamamını bitereceğiz. Herkes üretecek ve herkes kazanacak. Havza bazlı planlama yapacağız. Örneğin Erzurum, doğu ve güneydoğunun merkezi olacak. Etrafındaki iller havza bazlı planlamaya dahil edilecek. Kim neyi üretecek, belli olacak. Bir yıl sonra kaçtan satacak, o da belli olacak. Çiftçilere kırmızı mazot vereceğiz. KDV ve ÖTV'si olmayacak." ifadesini kullandı.

Üniversiteden mezun olan gençlerin işsiz olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bu yıl içinde Allah nasip eder 15 Mayıs'ta iktidarız, 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Köyün imamı, öğretmeni, veterineri, ziraat mühendisi ve teknisyeni olacak. Hayvanlarınıza bakacak, toprak analizlerini yapacak. Ücretini de devlet ödeyecek. Çünkü sosyal devlet halkına hizmet götüren devlettir." açıklamasında bulundu.

Konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sahneye davet etti, birlikte kalabalığı selamladı.