Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.
Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme saat 16.10 sıralarında başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel merkezde parti kurmayları ve Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından karşılandı.
Ziyarette, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.
Yeniden Refah Partisi geçtiğimiz Cuma günü, Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıklamıştı.
İlk tur görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından Erbakan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmiş, ardından partisi ittifaka dahil olmuştu.
Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini açıklamış ancak seçime kendi parti logolarıyla gireceklerini söylemişti.