'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz, bugün beşinci kez hakim karşısına çıktı.

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Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Özkiraz hakkında tahliye kararı verildi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Ayşe Özkiraz, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ayşe Özkiraz'ın ameliyathanede, ameliyata girerken ve gece nöbetlerine kaldığını gösteren çok sayıda fotoğrafı çıkmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özkiraz'ın herhangi bir tıbbi işlem yapmadığı bildirilmişti.