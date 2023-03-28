TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Partinin "Hatay'daki hastanelerin yıkılmasına neden olan sebepler"; HDP'nin "seçim güvenliği" ve CHP'nin "AFAD'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından faaliyetleri" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, daha önce depreme dayanıksız olduğu açıkça tespit edilen Hatay Devlet Hastanesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası ve İskenderun Devlet Hastanesinin yıkılarak çok sayıda vatandaşın can kaybına neden olduğunu söyledi.

"Depremin ihmallerle bir felakete dönüştüğünü" savunan Cesur, "Soruyoruz idarecilere; defalarca uyarı gelmesine rağmen hangi sebeple önlem alınmadı? Bu ihmalin sorumluları neden hala görevdeler? Deprem için gerekli önlemleri alma, raporları sümen altı et, sonra yağ gibi otur o koltuklarda... Sorumlu Vali ve İl Sağlık Müdürü ne yaptı biliyor musunuz? Onlar siyasete atılmaya karar verdi ve milletvekili aday adayı oldular." ifadelerini kullandı.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, doğal olayların felakete dönüşmesinin temel sebebinin iktidarların ve ülkeyi yönetenlerin görevlerini yerine getirmemesi olduğunu ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Hastaneyi ovanın ortasına yapıyorlar, onun etrafına bir şehir inşa ediyorlar. Yani rant anlayışı bir kere daha öldürdü. Bizlere şehir hastanesi değil, insanların yaşadığı şehirde, yaşadığı yerde hastane lazım." dedi.

- "Son 20 yılda 750 hastane inşa ettik"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 20 yılda 750'si hastane olmak üzere 4 bin sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtıklarını söyledi.

Son 4 yıl içinde 20 şehir hastanesi yaptıklarını, 13 şehir hastanesini daha inşa ettiklerini belirten Esgin, 2002 yılında Türkiye genelinde hastane binalarının ortalama yaşının 49 olduğuna ve binaların yaklaşık yüzde 80'inin deprem yönetmeliklerindeki kriterleri karşılamadığına dikkati çekti.

Esgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde AK Parti iktidarları süresince yüzlerce yeni sağlık tesisi yaptıklarını dile getirerek, "Hatay genelinde kamu hastanelerinde yıkılan iki binadan biri İskenderun'daki ek bina. 1968 yılında yapılmış. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası ise 1995 yılında projelendirilmiş; 2000 yılında, AK Parti iktidarları öncesinde yapımı tamamlanmıştır." dedi.

Genel Kurulda, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerisi kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.