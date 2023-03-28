Beklenen bayram haberi

Yıllardır en güvenli yatırım araçları arasında üst sırada yer alan altın yükselişini sürdürmeye devam ederken, Türkiye'nin önde gelen kripto varlık platformlarından biri olan ICRYPEX, yeni üyelerine müthiş bir fırsat sunuyor! "Ücretsiz 25.000 TL'ye Varan Dijital Altın Tether Gold Kampanyası" ile dijital altın Tether Gold'a yatırım yapma fırsatını kaçırmayın!

Kampanya kapsamında, ICRYPEX'e yeni üye olan her kullanıcı, içerisinde 25.000 TL'ye kadar Tether Gold (XAUT) bulunan bir adet Altın Sandığı kazanıyor. Kimlik onayınızı gerçekleştirmeniz halinde ise hesabınıza bir adet daha Altın Sandığı tanımlanıyor. Ayrıca, hesabınıza tanımlı referans kodu ile arkadaşlarınızı ICRYPEX'e davet ederek, her yeni arkadaşınız için bir adet Altın Sandığı daha kazanabilirsiniz.

Tether'in geliştirici ekibi tarafından piyasaya sürülen ve Türkiye'de ilk kez ICRYPEX tarafından listelenen Tether Gold, altın fiyatına 1:1 olarak değerlenen bir stablecoin olarak öne çıkıyor. Bu sayede, ICRYPEX kullanıcıları, portföylerini çeşitlendirerek, altın yatırımı yaparken güvenliği ve karlılığı bir arada elde edebiliyorlar.

ICRYPEX, piyasaya yeni dahil olan yatırımcılara deneyim kazanma şansı sunarken, mevcut kullanıcılarına da geniş bir yatırımcı kitlesine hitap eden Tether Gold ile halihazırdaki portföylerini çeşitlendirme imkanı sağlıyor.

ICRYPEX'in 25.000 TL'ye kadar dijital altın Tether Gold hediye ettiği bu eşsiz kampanyadan yararlanmak için, buradan ücretsiz kayıt olarak, yatırım yapma fırsatını kaçırmayın! ICRYPEX'li olmanın ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın!



