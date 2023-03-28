Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

KDK'dan sözleşmeli er ve erbaşların kamuya atanmalarına dair karar

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2011'de uygulamaya koyduğu Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu ile 7 yıllık görevi tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşlara 2013 yılında 'memuriyet' hakkı tanındı. Ancak yönetmelik çıkmadığı için bu haktan faydalanamayanlar, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuruda bulunarak, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe konulmasını talep etti. Sözleşmeli askerlerin talebini haklı bulan KDK, yönetmelik hazırlanmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.