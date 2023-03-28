Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki programları kapsamında Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2023 19:10, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 21:13
Kılıçdaroğlu, Müze Müdürü Naci Bakırcı'dan müzeye ilişkin bilgi aldı.
Hz. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.