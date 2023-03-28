Ankara Çubuk'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç bir araçta hasara yol açtı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2023 19:22, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 20:06
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gümüş Sokak'ta rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Bölgeye gelen Çubuk Belediyesine bağlı ekiplerin devrilen ağacı kaldırması için yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Ağacın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.