Yavuz Ağıralioğlu istifa etti, İYİ Parti'den açıklama geldi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla Millet İttifakı'na eleştiriler getirmesinin ardından bugün de istifa kararı aldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Adaylığının dayatılmasına karşıyız" çıkışıyla dikkat çeken Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarından Meral Akşener'in haberinin olmadığı ifade edilmişti.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki haberler üzerine, "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir" açıklamasını yaptı.

"BU VEBALE ORTAK OLMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Ağıralioğlu, 14 Mayıs seçimlerinde yeniden milletvekili olmayacağını açıklamıştı. Parti teşkilatlarının hissiyatının bilinmesi ve duyulmasını istediğini belirten Ağıralioğlu, "Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım."ifadelerini kullanmıştı.