Afetzede kayıt yenilemedi: Süre 2 Nisan'da sona erecek
Başvurular düşük seyrediyor. Seçmen kayıtlarının güncellenmesi için 2 Nisan'a kadar süre bulunuyor. Bu zaman zarfında depremzedeler kayıtlarını güncellemezse oy kullanamayacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Mart 2023 07:48, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 07:49
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; deprem bölgesinden ayrılan 1.5 milyon seçmenden 300 bini kayıt güncelledi.
14 Mayıs için seçmen kaydını güncelleyen depremzede sayısı beklentinin altında kaldı.
Başka şehirlere gittiği halde 2 Nisan'a kadar başvurmayanlar oy kullanamayacak.
Bölgede yaklaşık bir milyon kişinin sandığa gitmeyeceği belirtiliyor.